El llibre "Infermeres en guerra" es presenta a Manresa
La Llibreria Parcir acollirà aquest dimarts una trobada oberta al públic per parlar d'una experiència sanitària de la guerra espanyola
La Llibreria Parcir de Manresa acollirà aquest dimarts, 11 de novembre, la presentació del llibre "Infermeres en guerra" (Eumo Editorial), de M. Cinta Sadurní i Xavier Bardolet. L'acte començarà a les 19 h i el conduirà Conxita Parcerisas Estruch, de l'Associació Memòria i Història de Manresa.
M. Cinta Sadurní és professora de la Universitat de Vic i doctora en infermeria i Xavier Bardolet també exerceix com a periodista. El llibre parla de les vicissituds d'unes dones que van combatre el feixisme des dels hospitals del Sistema Sanitari Internacional, i focalitza el tema en el cas de Vic, ciutat escollida per les Brigades Internacionals per posar-hi un dels seus hospitals, operatiu entre l’abril de 1938 i el gener de 1939.
Els testimonis d'algunes infermeres que van treballar en aquest establiment sanitari serveixen per entendre un episodi de la guerra molt concret i, alhora, per percebre l'impacte que la mobilització per la causa republicana va implicar en les vides personals de centenars de voluntàries.
Així mateix, el relat posa de manifest que els hospitals de les Brigades eren un territori masculí, concebut com unitats militars i sotmesos a control polític. Més que de pèrdua o patiment, s'hi parlava de combat. En contrast amb aquesta realitat, n'hi ha una altra que tracta sobre dolor i precarietat, també negligència, però sobretot de solidaritat entre dones que van lluitar en el mateix bàndol, el d'aturar el feixisme.
