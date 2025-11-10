La soprano lírica Clara Renom i la Camerata Bacasis fan somiar a Berga
La cantant lírica moianesa i la formació de cambra van estrenar ‘El so dels somnis’ al teatre de Berga en el marc del concert solidari Mn. Ballarín, per recaptar fons per a Càritas Parroquial
Un somni en plena vigília. Una estona en què el temps va perdre el seu poder per ser pres per la màgia de la música. Això és el que van viure els assistents al concert ‘El so dels somnis’, a càrrec de la soprano lírica moianesa Clara Renom i la Camerata Bacasis, sota la direcció d’Emmanuel Niubò. La proposta, que es va estrenar aquest diumenge al teatre municipal de Berga, va ser possible gràcies al Rotary Club del Berguedà, entitat social que organitza any rere any el concert solidari Memorial Mn. Ballarín. Enguany, els beneficis recaptats aniran destinats a Càritas Parroquial de Berga.
Amb un variat repertori de quinze cançons, la proposta va mostrar a tots els aplegats quin és el veritable so dels somnis a partir de peces d’òpera i teatre musical. Des de clàssics com ‘O mio bambino caro’ de l’italià Giacomo Puccini, fins a les cançons del cicle ‘Amoremes’ del mestre català Albert Guinovart, van completar l’espectacle.
Vestida de blanc, com una autèntica aparició angelical, la soprano va aparèixer per sobre l’orquestra de cambra per interpretar la primera cançó ‘On my heart’, de Mike Olfield. Amb la seva elegància i el sublim empast entre la seva veu i la música ja es van posar el públic a la butxaca.
Un dels clímaxs de l’espectacle es va viure durant la interpretació d’un parenostre en versió líric. El silenci sepulcral a platea va donar via lliure a la veu de la soprano i la música de la formació per omplir tot el teatre, fent eriçar la pell de tots els presents, tant a creients com a ateus.
El repertori també va incloure cançons pels amants dels musicals, com l’obertura del Somni d’una nit d’estiu, de Felix Mendelssohn. En aquest cas, com també amb la interpretació de ‘Cinema Paradiso’, d’Ennio Morricone, la formació de cambra es va lluir en solitari, demostrant que la música no necessita lletra per emocionar.
En tractar-se d’un concert solidari, tots els guanys recaptats aniran destinats a Càritas Parroquial de Berga. Com va explicar abans del concert la presidenta de l’entitat, aquests diners aniran destinats a dotar de sistema de calefacció a un dels habitatges de què disposen per posar a disposició a aquells qui ho necessiten.
Amb una platea gairebé plena, el concert va captivar als assistents, tot oferint-los l’oportunitat de gaudir de la música en estat pur. Sens dubte, un autèntic somni en plena vigília.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya