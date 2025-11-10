Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La soprano lírica Clara Renom i la Camerata Bacasis fan somiar a Berga

La cantant lírica moianesa i la formació de cambra van estrenar ‘El so dels somnis’ al teatre de Berga en el marc del concert solidari Mn. Ballarín, per recaptar fons per a Càritas Parroquial

La soprano lírica Clara Renom amb la Camerata Bacasis, durant el concert 'El so dels somnis'

Xavi Moraleda

Berga

Un somni en plena vigília. Una estona en què el temps va perdre el seu poder per ser pres per la màgia de la música. Això és el que van viure els assistents al concert ‘El so dels somnis’, a càrrec de la soprano lírica moianesa Clara Renom i la Camerata Bacasis, sota la direcció d’Emmanuel Niubò. La proposta, que es va estrenar aquest diumenge al teatre municipal de Berga, va ser possible gràcies al Rotary Club del Berguedà, entitat social que organitza any rere any el concert solidari Memorial Mn. Ballarín. Enguany, els beneficis recaptats aniran destinats a Càritas Parroquial de Berga.

Amb un variat repertori de quinze cançons, la proposta va mostrar a tots els aplegats quin és el veritable so dels somnis a partir de peces d’òpera i teatre musical. Des de clàssics com ‘O mio bambino caro’ de l’italià Giacomo Puccini, fins a les cançons del cicle ‘Amoremes’ del mestre català Albert Guinovart, van completar l’espectacle.

Vestida de blanc, com una autèntica aparició angelical, la soprano va aparèixer per sobre l’orquestra de cambra per interpretar la primera cançó ‘On my heart’, de Mike Olfield. Amb la seva elegància i el sublim empast entre la seva veu i la música ja es van posar el públic a la butxaca.

Un dels clímaxs de l’espectacle es va viure durant la interpretació d’un parenostre en versió líric. El silenci sepulcral a platea va donar via lliure a la veu de la soprano i la música de la formació per omplir tot el teatre, fent eriçar la pell de tots els presents, tant a creients com a ateus.

El repertori també va incloure cançons pels amants dels musicals, com l’obertura del Somni d’una nit d’estiu, de Felix Mendelssohn. En aquest cas, com també amb la interpretació de ‘Cinema Paradiso’, d’Ennio Morricone, la formació de cambra es va lluir en solitari, demostrant que la música no necessita lletra per emocionar.

En tractar-se d’un concert solidari, tots els guanys recaptats aniran destinats a Càritas Parroquial de Berga. Com va explicar abans del concert la presidenta de l’entitat, aquests diners aniran destinats a dotar de sistema de calefacció a un dels habitatges de què disposen per posar a disposició a aquells qui ho necessiten.

Amb una platea gairebé plena, el concert va captivar als assistents, tot oferint-los l’oportunitat de gaudir de la música en estat pur. Sens dubte, un autèntic somni en plena vigília.

