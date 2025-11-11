Rosalía bat el rècord d'escoltes a Spotify en un dia per part d'una artista femenina de parla hispana
'Berghain' ja és número 1 de reproduccions a Barcelona i a Espanya, i ocupa la 18a posició mundial
ACN
El nou àlbum de Rosalía, 'Lux', ha batut el rècord de reproduccions a Spotify en un sol dia per part d'una artista femenina de parla hispana. Així ho ha confirmat la plataforma, que mai havia registrat tantes escoltes d'un mateix àlbum en castellà d'una artista en 24 hores. La cantant catalana també ha aconseguit un nou rècord personal d'escoltes a Spotify després del llançament del nou àlbum, el 7 de novembre. Les dades encara no reflecteixen l'impacte de 'Lux' en els rànquings setmanals, ja que tot just fa uns dies del seu llançament. Amb tot, la cançó 'Berghain', que es va publicar uns dies abans, sí que apareix en les llistes de la primera setmana de novembre: en el primer lloc de Barcelona i d'Espanya, i en la 18a posició mundial.
El tema també ha tingut èxit en la primera setmana d'ençà de la seva publicació a altres països europeus, com ara Portugal, on es va situar en 12è lloc setmanal, a Àustria (13a), a Bèlgica (20a) o a França (46a). A països llatinoamericans com ara l'Argentina (71a) o Xile (90a) també ha entrat al top 100.
