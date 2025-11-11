Primera visita al programa
Rosalía recorda les seves arrels familiars a Manresa durant l'entrevista a ‘La Revuelta’
La cantant de Sant Esteve Sesrovires es confessa agraïda amb els diners que té, revela el seu "celibat" i afirma no haver-se sentit abans tan a gust en un programa
Regió7 / Alba Giraldo
En la seva primera entrevista a La Revuelta, dins la campanya promocional de Lux, Rosalía va aparèixer amb un pa de pessic sota el braç i un record d’infantesa a la boca. “El meu avi feia oli”, va dir, amb aquell somriure mig murri, mig nostàlgic, abans d’afegir: “Era de Sant Esteve Sesrovires... i de Manresa, també”. L’entrevista, emesa aquest dilluns a La 1 de TVE i que va durar més del que és habitual, prometia arrabassar el lideratge d’audiència, almenys per aquesta nit, a Pablo Motos.
Després d’haver visitat El hormiguero en fins a quatre ocasions, la cantant ha elegit en aquesta ocasió –i per primera vegada– La Revuelta, el programa de David Broncano, per presentar el seu quart àlbum. I amb sorpresa: personalitats com Javier Calvo, Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmona, Joan Pradells, La Zowi, Maria Escoté i Estopa també hi van acudir.
L’aparició de la cantant de Sant Esteve Sesrovires en el programa de Broncano va començar amb una presentació en un italià més que qüestionable i un intercanvi de regals curiós. L’artista va oferir al públic un pa de pessic d’oli d’oliva cuinat per ella mateixa—“ho juro per Déu”, va assegurar, fent al·lusió a una de les figures centrals del seu nou disc— i va explicar que l’oli li venia de família. "El meu avi es feia càrrec dels seus arbres, extreia l'oli de les oliveres i el repartia amb la família" relatava sobre el seu familiar, qui havia viscut entre el Baix Llobregat i el Bages.
Després de l'anècdota, la cantant va compartir la seva creació gastronòmica amb el públic, que no va deixar cap engruna, revelant així una sorpresa: el plat duia gravada la seva cara i la del presentador junt amb el títol Lux, del seu últim disc.
La trobada va continuar amb un torcebraç entre convidada i presentador, que va guanyar Rosalía ("S’ha deixat!", va exclamar la motomami). Després l’artista va cantar un vers a cappella de La perla, la cançó que s’ha convertit en el gran èxit del disc i la lletra de la qual molts atribueixen a la seva relació amb Rauw Alejandro ("Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial"). Això, sí, ella no va concretar: "No hi ha només una perla. En general, en la vida, tots en coneixem més d’un".
Si alguna cosa esperava l’audiència era la resposta de Rosalía a les preguntes clàssiques de La Revuelta: els diners al banc i les relacions sexuals l’últim mes. "No em puc queixar, estic molt agraïda", va respondre sobre els seus ingressos, i va deixar clar que no donaria la dada i que preferia l’altra pregunta: "Zero. Celibat". "Ahir vaig tenir un somni molt lúcid que acabava de tenir un orgasme. No sé com comptaria això", va fer broma. Finalment, Rosalía es va acomiadar de la seva primera aparició en La Revuelta: "Mai havia estat en un programa tan a gust. Se sent com ser al sofà de casa teva amb un amic".
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa