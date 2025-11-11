Un Sagarra ambientat a Solsona obrirà el primer Toc del 2026 al Kursaal
"La corona d'espines" inaugurarà l'abonament teatral que inclou quatre obres més fins al maig
Els abonaments i les entrades es posaran a la venda el dissabte 29 de novembre al matí
El poble de Solsona a finals del segle XVIII és l'escenari de "La corona d'espines", una obra de Josep Maria de Sagarra que aquesta setmana s'estrena al Teatre Nacional de Catalunya i els dies 24 i 25 de gener obrirà el primer Toc de Teatre del 2026 al Kursaal de Manresa. La resta de propostes de l'abonament, que es posarà a la venda el 29 de novembre, són "Ai! La misèria ens farà feliços", de Gabriel Calderón (14 i 15 de febrer); "Goteborg", de Jordi Casanovas (14 i 15 de març); "Els fills", de Lucy Kirkwood (25 i 26 d'abril); i "La paella dels dijous", de Cristina Clemente (30 i 31 de maig).
El Toc començarà el 24 i 25 de gener amb "La corona d'espines", una producció del Teatre Nacional de Catalunya que dirigeix Xavier Albertí i amb Àngels Gonyalons, Manel Barceló, Jan D. Casablancas, Jordi Domènech, Abel Folk, Oriol Genís, Pau Oliver, Júlia Roch, Laia Valls, Rosa Vila i Roger Vilà en el repartiment. El matrimoni entre una pubilla i un jove orfe, a la Solsona de finals del segle XVIII, és el punt de partida d'una tragèdia feta de lluites per l'honor, el poder i l'amor que conté una crítica social.
La segona cita del Toc serà la comèdia "Ai! La misèria ens farà feliços", de Gabriel Calderón amb producció del Teatre Lliure. Pere Arquillué, Daniela Brown, Joan Carreras i Laura Conejero protagonitzen una sàtira sobre la relació entre la tecnologia i l'art en una societat on l'aspecte humà queda cada cop més arraconat. Les funcions tindran lloc els dies 14 i 15 de febrer.
"Goteborg", de Jordi Casanovas, es podrà veure els dies 14 i 15 de març. Maria Molins, Roger Comas, Berta Rabascall i Jan Mediavilla són els intèrprets d'aquest drama que comença quan la Paula es presenta a casa del Sergi trenta-dos anys després de l'última vegada que es van veure. La dona vol reconstruir l'última nit del viatge a Goteborg durant la qual la seva relació es va trencar i, amb un vell diari i els records, vol entendre per què tot es va acabar.
Emma Vilarasau, Mercè Arànega i Jordi Boixaderas, dirigits per David Selvas, pujaran a l'escenari del Kursaal els dies 25 i 26 d'abril per representar "Els fills", una peça de Lucy Kirkwood sobre el món que deixarem als nostres fills a partir de la inesperada visita que fa la Rose, una antiga companya de feina, a una parella de científics nuclears que viuen al camp observant els efectes d'un accident a la central on treballaven.
Els dos darrers dies del mes de maig, la igualadina Lloll Bertran protagonitzarà la comèdia "La paella dels dijous", de Cristina Clemente, on també surten Jordi Andújar i Núria Cuyàs. Cada dijous, la Mercè fa una paella per dinar amb els seus fills, però un dia canvia el plat i la paella és de marisc. Un senyal que aquest dijous és diferent.
De cada espectacle se'n faran dues funcions. Els abonaments es podran començar a adquirir el dissabte 29 de novembre a les 10 del matí, tant a les taquilles del Kursaal com a la pàgina web www.kursaal.cat. Una hora després, es posaran a la venda les entrades per a cada espectacle, així com les de la resta de la programació d'hivern-primavera del 2026 i els abonaments del Toc Obert i el Toc de Sala Petita.
