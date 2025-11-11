PREMIS REGIÓ7
Teatre Mòbil, 40 anys provocant somriures
La companyia de teatre per al públic infantil i familiar va ser fundada per Marcel Gros, Atilà Puig i Jordi Girabal
Una exposició a l’Espai Plana de l’Om de Manresa va donar una idea, ara fa un any, del gruix de la trajectòria de la companyia Teatre Mòbil, fundada per Marcel Gros, Atilà Puig i Jordi Girabal. Dispersant per la sala un grapat de peces de vestuari i materials d’attrezzo, el grup testimoniava quaranta d’anys de carrera i més de 4.500 funcions. Un llegat imponent per un referent català de les arts escèniques adreçades al públic infantil i familiar.
Teatre Mòbil va posar el punt final l’hivern passat, amb una darrera funció al Conservatori davant del públic de la seva ciutat natal, Manresa, abans de les festes de Nadal. Van posar en escena una nova funció de Sing-Sing (La balada dels germans Nicolau), un muntatge que van estrenar en el ja llunyà 1987. Un retorn als orígens que va servir per posar la cirereta al pastís d’un periple llarg i reeixit.
La companyia Teatre Mòbil es va fundar el setembre del 1984 a la capital del Bages, i es van estrenar a Cabrianes, per obra i gràcia de Jordi Girabal, Atilà Puig i Marcel Gros. Aquest darrer va emprendre una carrera en solitari i durant disset anys va completar el trio Marc Fonts. Uns intèrprets a l’escenari que van tenir el suport imprescindible de Txema Rico, Carme Vidal i Esteve Porta rere bastidors en qüestions tan importants com el vestuari i l’escenografia.
Al llarg de quatre dècades, Teatre Mòbil va triomfar als escenaris i va provocar rialles i gaudi amb una vintena d’espectacles, entre els quals alguns tan celebrats com Xarivari, Rau Rau, Sense solta, Cösmix, l’esmentat Sing Sing i Mòbil Remix, el darrer de la llarga llista. El 2011 van guanyar el premi al millor espectacle de La Mostra d’Igualada, amb Les Trifulgues dels Germans Garapinyada i el 2013 van repetir amb el muntatge Sense solta.
