200 figurants criden gol en l'anunci que ha rodat Coca-cola a la plaça Porxada de Manresa
Els extres han simulat veure una final de futbol, emocionar-se i patir, en l'espot que la popular beguda ha filmat aquesta tarda a la capital del Bages
Imaginin una pantalla gegant i 200 seguidors de dos equips de futbol omplint una plaça, celebrant cada gol i lamentant-se per les oportunitats perdudes. Pensin, per exemple, en una final del Mundial. I ara, imaginin tot això a la plaça Porxada de Manresa, blindada al públic, que avui s'ha convertit en l'escenari del rodatge d'un anunci de la popular Coca-cola. En realitat, la pantalla gran no existia, més enllà d'uns immensos reflectors lluminosos, però sí els 200 figurants, molts amb samarretes del seu equip de l'ànima (majoritàriament blanques i vermelles i amb un escut) que saltaven, cridaven, s'emocionaven i s'abraçaven quan el director decidia que, ara sí, s'havia marcat gol. Enfilats al sostre dels porxos de la plaça, més d'una vintena d'extres més cantant la victòria.
Amb ventiladors gegants per fer moure del terra mil i un bocins de paper sobre els quals saltaven els figurants, el fum de bengales roses i blanques i pancartes amb lemes com "Mom, I'm on TV", els figurants han seguit atentament les indicacions en anglès i megàfon en mà -i immediatament traduïdes al castellà- que els demanaven que aixequessin les mans, que es tapessin la cara o que es desplacessin a un dels extrems de la plaça Porxada. Majoritàriament joves, l'attrezzo ha estat tan variat com el que seria habitual en un estadi: cares pintades amb els colors de l'equip, el so inconfusible del tradicional bombo, banderes gegants per fer onejar i, evidentment, les llaunes i ampolles de la protagonista de la història: Coca-cola en l'emoció futbolera d'una final. L'espot, dirigit per Richard Hall i previst per a una campanya internacional de la marca, té al darrere la productora Twentyfour Seven Grup SL -responsable del rodatge de l'anunci de Toyota que es va filmar ara fa dos anys a Manresa- i l'americana Riff Raff.
Des de diferents angles i amb dron, per recollir, del dret i del revés, la reacció d'uns extres que han repetit una vegada i una altra l'emoció desbordada pel gol, o la decepció, l'anunci de Coca-cola a Manresa -en la seva primera visita a la capital del Bages- s'ha filmat des del migdia i fins a la posta de sol.
Per al rodatge, com ha explicat Aleix Farrés, responsable de la Manresa Film Office, s'han desplaçat a Manresa una desena de vehicles de producció i quatre autobusos amb els figurants. A l'Anònima s'ha instal·lat el set de maquillatge, vestuari i la zona de càtering. El passat gener, la beguda esportiva de Coca-Cola, Powerade ja va utilitzar les instal·lacions del Congost per rodar un espot a Manresa.
