Coca-cola i futbol en l'anunci que la popular marca roda avui a la plaça Porxada de Manresa
L'equip de filmació de l'espot, de la productora Twentyfour Seven Grup SL, ja ha començat a adequar l'espai
S'han desplaçat a la capital del Bages una desena de camions de producció i quatre autobusos amb uns 200 extres
La plaça Porxada de Manresa comença a canviar la seva fesomia per al rodatge que, avui, es farà del nou anunci de Coca-cola, com va avançar Regió7. L'equip, format per una seixantena de persones, ja ha començat a col·locar focus i a muntar l'atrezzo per convertir la plaça en un espai amb uns 200 seguidors mirant un partit de futbol. L'espot de la popular marca, a càrrec de la productora Twentyfour Seven Grup SL, la mateixa de l'anunci de Toyota, es filmarà al llarg del dia d'avui.
Per al rodatge, com detalla Aleix Farrés, responsable de la Manresa Film Office, s'han desplaçat a la capital del Bages una desena de camions de producció i quatre autobusos amb els figurants. A l'Anònima s'ha instal·lat el set de maquillatge, vestuari (els 200 extres, que porta la productora, es vestiran amb samarretes de futbol) i la zona de càtering. El passat gener, la beguda esportiva de Coca-Cola, Powerade ja va utilitzar les instal·lacions del Congost per rodar un espot a Manresa. Però la marca Coca-cola s'estrena avui. A Tarragona també es filmarà part d'aquesta producció que s'emmarca en una campanya global.
