Jornades sobre poesia al Museu del Barroc
Les xerrades i sessions dels dies 14 i 15 de novembre estan obertes al públic i tractaran formes literàries que han quedat fora dels cànons
El Museu del Barroc de Catalunya, ubicat a Manresa, serà escenari aquest cap de setmana de les jornades "Efímers poètics del Barroc. Evidències i rastres del vers en els segles XVII-XVIII". La convocatòria és oberta al públic i per assistir-hi cal inscriure's a la pàgina web de l'equipament.
La trobada posarà sobre la taula un catàleg ampli de formes poètiques que estaven vinculades amb la vida pública i els grans esdeveniments històrics i socials del seu temps, des de festes a conflictes armats. Aquesta poesia tenia una intenció comunicativa que passava per davant de la voluntat d'estil i, per tant, s'allunyava de la poesia més culta. Però això la feia més propera al dia a dia de la gent i el conjunt de la societat.
La intenció dels organitzadors és donar valor a una poesia que ha quedat al marge dels cànons, però és imprescindible per entendre la cultura visual i textual del Barroc. Així mateix, en el cas català serveix com a testimoni de la continuïtat de l'ús literari de la llengua. Una qüestió que sovint s'ha posat en dubte.
Les jornades tindran lloc els dies 14 i 15 de novembre amb la presència d'especialistes de la Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Perpinyà, Universitat de València i Universitat de Alcalá, entre d’altres. Es parlarà de la relació entre la poesia i la retòrica visual, la funció propagandística i devocional del vers i les tècniques d'edició i difusió d'aquests textos. També s'oferiran sessions plenàries i taules de comunicacions per debatre idees i se celebrarà un recital de poemes de Vicent Garcia, rector de Vallfogona, amb la poeta i rapsoda Raquel Santanera.
La iniciativa està impulsada per l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Universitat de Girona), en col·laboració amb el Museu del Barroc de Catalunya, i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Ciencia e Innovación.
