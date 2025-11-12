Oques Grasses fa història i exhaureix totes les entrades pel concert de comiat a l'Estadi Olímpic en 21 minuts
La banda osonenca posarà fi amb aquesta actuació a més d'una dècada de carrera
ACN
El grup Oques Grasses ha fet història i ha exhaurit totes les entrades pel concert de comiat a l'Estadi Olímpic en 21 minuts, que se celebrarà el 10 d'octubre de l'any que ve. De fet, és el primer grup que canta en català que actuarà al recinte. La banda osonenca posarà fi amb aquesta actuació a més d'una dècada de carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i també a l'estranger. "A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en un missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", van afegir. El grup havia anunciar que posava a la venda les entrades aquest dimecres a les 15.00.
Des del seu primer disc, 'Un dia no sé com', fins al celebrat 'Fans del sol', que els va dur a l'èxit amb cançons com 'In the Night' o 'Sta guai', passant pel seu últim treball, 'Fruit del deliri', estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas, el grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu i s'ha caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.
"Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'altura", ha reflexionat el grup, que ha fet un breu repàs de les "gires infinites", els crits dels fans, les "paraules boniques" que han rebut del públic i les llàgrimes. "No hi ha prou paraules per agrair-vos l’amor que ens heu donat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part d’Oques Grasses", han assegurat.
