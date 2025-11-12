Es presenta el catàleg de l'exposició "Pioneres" d'artistes manresanes
La mostra va recuperar la vida i l'obra de més d'un centenar de figures nascudes abans de la Segona República Espanyola
L'exposició "Pioneres: les arrels femenines de l'art manresà" ja té catàleg, i la presentació del llibre es farà aquest dissabte, 15 de novembre (18 h) a la sala d'actes del Casino de Manresa. El muntatge, que va fer estada al Centre Cultural el Casino fa poc més d'un any, organitzat pel col·lectiu GREHVAT.0, continua viu amb un llibre que signen Ovidi Cobacho i l'entitat esmentada, mereixedors segons s'ha fet públic aquesta setmana del Premi Magí Canyelles Ferreres per a estudis de la Catalunya Central inclòs en els Premis Lacetània.
La mostra va estar oberta del 29 d'agost al 27 d'octubre del 2024 i va recuperar la memòria de més d'un centenar d'artistes nascudes o vinculades a Manresa. El Grup de Recerca Humanística de Km0 (GREHVAT.0), liderat per Cobacho, va iniciar la tardor del 2023 un procés d'investigació sobre les dones que van renovar el panorama artístic de la ciutat durant les primeres dècades del segle XX. El resultat va ser l'elaboració d'un cens de més d'un centenar de dones nascudes abans de la Segona República Espanyola.
El projecte va fer possible reunir fins a cent vint obres d'art i materials documentals diversos, molts dels quals en mans privades. En una primera fase, els investigadors van fer recerca documental en arxius públics, entitats privades i col·leccions particulars, a més de la feina d'hemeroteca per trobar notícies sobre l'activitat artística femenina. Posteriorment, els autors del treball van fer la feina de camp, amb més d'un centenar d'entrevistes arreu del país, Madrid i el sud de França. Així mateix, es va fer inventari de més de mig miler d'obres de disciplines i tècniques diverses. La tercera fase és la realització de l'exposició i la publicació del llibre.
"Pioneres: les arrels femenines de l'art manresà" és una producció de GREHVAT.0 i Amics de la Música i les Arts de la Catalunya Central (Amaresc), amb el suport de l'Ajuntament de Manresa. El llibre té tres parts: una primera amb l'estudi introductori "Les arrels femenines de l'art manresà en temps moderns", una segona amb les obres exposades i una tercera amb les biografies de les artistes.
En l'acte d'aquest dissabte, a més d'Ovidi Cobacho, també intervindran Conxita Parcerisas, de l'Associació Memòria i Història de Manresa, i Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages.
GREHVAT.0, fundat a Manresa l'any 2021, està integrat per Alba Quirós, Douaa Dannoun, Laia Alsina, Marta Puig, Roger Alsina, Sonia Fernández, Stefania Baiasu i Ovidi Cobacho, que n'és el director. El seu objectiu és la recerca i la investigació del patrimoni artístic i cultural de la Catalunya Central.
