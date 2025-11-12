El rodatge de "Las vidas posibles de mi madre" converteix Manresa en un port
El llargmetratge, que explica la història de la mare del director, Jorge Dorado, ha rodat avui interiors en una antiga fàbrica de pneumàtics de la ciutat
En la filmació, que protagonitzen Marina Guerola i Aida de la Cruz, han participat una setantena de persones de l'equip tècnic més una cinquantena d'extres
Jorge Dorado (Madrid, 1976) pensava que la vida de la seva mare es podria convertir en una novel·la, però no en una pel·lícula fins que el productor Adrià Monés li va dir el contrari. Las vidas posibles de mi madre és el personal projecte d'aquest director que l'exposa "al 100%" i amb el qual vol honorar, d'una banda, la figura de la seva mare, la Luisa, nascuda el 1934, que volia ser pintora i que es va avançar al seu temps; i, de l'altra, la de tantíssimes "dones anònimes i desconegudes de la seva generació, que tenien somnis i que mai els van aconseguir". L'equip del film ha estat avui rodant interiors en una fàbrica de pneumàtics de Manresa en la seva penúltima parada a Catalunya abans de viatjar a Luxemburg i acabar la filmació a París. Fa uns dies, també van passar per l'antiga Fàbrica Guasch de Capellades. La intenció és que el film arribi a les pantalles a finals del 2026.
En el primer set de rodatge, una nau de l'antiga fàbrica s'ha convertit en la duana d'un port anglès, el 1953. Maletes i rostres cansats d'immigrants a la recerca d'una vida millor. Allí, la Luisa, embarassada, fa cua al costat de mig centenar de persones més. Però no podrà arribar a Londres i canviarà el seu destí per París. Ella és l'actriu Marina Guerola (Xàtiva, 1997) -intèrpret de Los Destellos- que fa de la mare del director de jove; al segon set de rodatge, el vestíbul d'entrada de les oficines de l'antiga fàbrica s'ha transformat en un restaurant. Som al 1972 i les taules estan molt ben parades; allí rodarà Aida de la Cruz (Barcelona, 1978), la Luisa adulta i "madura". Una interpretació per la qual, aposta la productora executiva Claudia Calviño, "guanyarà un Goya". En l'etapa final, és Mercè Sampietro qui interpreta la Luisa. El film és un melodrama històric que recorre gran part del segle XX, amb especial èmfasi en els anys 50 i 60 per acabar en els 90.
Fill, director i personatge
Dorado va descobrir "amb tot luxe de detalls" la història de la seva mare quan ell i els seus germans (cinc de tres pares diferents) van buidar la casa de la Luisa un cop va ser diagnosticada d'Alzheimer. El director i fill va trobar un disquet amb el títol "Biografía", la llavor d'aquesta coproducció entre la catalana Fasten Films i la luxemburguesa Deal Productions. I com que és la història de la seva mare, ell també surt al film interpretat per l'actor Quim Ávila. El director ha subratllat que va trigar un any i mig a trobar les dues intèrprets però, en canvi, va ser "molt fàcil" trobar l'actor que es posa a la seva pell: "Quan Quim Ávila va fer la prova em vaig quedar hipnotitzat, era com si m'estigués veient en un mirall". L'altra peculiaritat del film és que la dona de Quim Ávila a la ficció és Maitane San Nicolás, actriu i la dona "real" del director. Tot queda en família.
De les 7 setmanes de rodatge del film, que acabarà el 4 de desembre, les tres primeres s'han rodat a Catalunya. Avui, a Manresa, l'equip tècnic i de producció el formaven una setantena de persones, més la cinquantena de figurants i les actrius i actors del film. A més de les dues 'Luisa', Ávila, i San Juan, també Joan Solé i Isak Férriz, dos dels "amors" de la Luisa. "Parteixo d'un material molt autèntic, molt íntim i intento ser molt honest amb l'espectador", explica Dorado. És "la història real de la meva mare que, al final, és la meva història".
