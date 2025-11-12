Roger Mas actuarà a Mèxic amb la Cobla Sant Jordi
El cantautor solsoní cantarà a Guadalajara i a la capital a principis del proper mes de desembre
La col·laboració entre Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, que va començar l'any 2011 amb un primer disc, arribarà aviat a Mèxic. El conjunt liderat pel cantautor solsoní actuarà l'1 de desembre a Guadalajara i, dos dies després, ho farà a la capital del país centreamericà, Ciutat de Mèxic.
En els dos concerts, la unió del cantant de la Catalunya Central i la formació barcelonina propiciarà la presentació del segon disc conjunt, que es va presentar l'any passat en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa. Amb temes com "Quan tothom viurà d'amor", "La dansa de Castellterçol" i "Lo comte Arnau", entre altres, el treball de Mas i la cobla ha estat aplaudit i valorat per la reivindicació de la música de cobla i l'experimentació entre el que és tradicional i la modernitat.
Prèviament, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi actuaran al Sarral, a la comarca de la Conca de Barberà (16 de novembre), i Torroella de Montgrí, al Baix Empordà (22 de novembre). Posteriorment, Roger Mas tocarà amb Borja Penalba a Les Borges Blanques (13 de desembre) i el 23 de gener Mas i la Cobla estaran a Vilassar de Dalt.
