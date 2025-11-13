Una creadora de contingut del Berguedà, indignada per la venda d'entrades de l'últim concert d'Oques Grasses: «Jo els hi donaria 4.000 euros ara mateix, el problema és que no em deixen»
Gal·la Castellort, presentadora del programa radiofònic Loft, va compartir a TikTok la seva angoixant experiència per aconseguir assistir al concert comiat del grup d'Osona
Després d'exhaurir les 55.000 entrades en vint-i-un minuts, la banda estudia fer una segona actuació a l'Estadi Olímpic
La creadora de contingut de Guardiola de Berguedà i presentadora del programa radiofònic Loft, Gal·la Castellort, ha compartit amb els seus seguidors la seva intensa experiència comprant les entrades pel concert de comiat d’Oques Grasses, que tindrà lloc el 10 d’octubre de 2026 a l’Estadi Olímpic de Barcelona. Les entrades van sortir a la venda aquest dimecres a les 15 hores i es van exhaurir en només 21 minuts.
En un vídeo publicat a TikTok, Castellort es mostra nerviosa i desesperada. “Com pot ser? Si he entrat abans del què tocava!”, cridava a l’inici del vídeo, mentre intentava accedir a la web de venda d’entrades amb quatre dispositius diferents: el PC, l'iPad, el mòbil, i fins i tot l'ordinador de la feina.
Hores abans, els seus companys de programa li havien preguntat si creia que aconseguiria entrades, a la qual cosa ella va respondre amb confiança: “Evidentment. Perquè jo compraré al Golden Circle. Vull la cara del Josep Montero aquí" relatava posant la mà a un pam de la cara. La berguedana ho tenia molt clar: "El meu pressupost és de 1000 euros" admetia.
Tanmateix, la situació es va complicar quan va descobrir que hi havia 34.000 persones per davant a la cua virtual. “Hòstia, no em pensava que tindria tanta gent”, comentava sorpresa, mentre que l'Alberto Gadel, company de pòdcast a Catalunya Ràdio, també mostrava incredulitat. La tensió va anar en augment: “Són uns maltractadors, vull plorar dels nervis. És el pitjor dia de la meva vida. Si és que jo els hi vull donar molts diners, el problema és que no em deixen. Jo els hi donaria 4.000 euros ara mateix”, va confessar angoixada mentre els companys reien.
El clip té un final feliç. La berguedana comparteix que ha aconseguit entrades i compartia amb alegria que havia pogut comprar-ne tres en pista frontal, complint així el seu objectiu de viure el concert des de primera fila.
Davant de la gran demanda, Oques Grasses està fent "tot el possible" per fer un segon concert de comiat després d'exhaurir, ahir, les 55.000 entrades en 21 minuts. A les xarxes socials el grup s'ha declarat "sobrepassat" per la resposta del públic a aquesta primera actuació. "Estem fent tot el possible per fer una segona data. La cosa ens ha sobrepassat, volem acomiadar-nos de tothom com toca. Us diem coses molt aviat, us estimem fortament", han publicat a Instagram.
Amb l'exhauriment d'entrades per al concert que de moment està confirmat, Oques Grasses ha esdevingut el primer grup que canta en català que actuarà a l'Estadi Lluís Companys. La banda osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i també a l'estranger.
