El muralista Slim Safont exposarà a Berga obres que ha fet a 18 països del món
L’artista berguedà presenta la seva primera exposició individual a Catalunya al convent de Sant Francesc de Berga. S'inaugurarà el 13 de desembre i es podrà veure fins l'1 de març
L'artista de Berga Nil Safont, conegut com a Slim Safont, s’ha convertit amb 30 anys en una de les figures més reconegudes del muralisme contemporani. Després d’una trajectòria que l’ha portat a treballar per 18 països d’arreu del món, torna a casa per presentar Una història per explicar, la seva primera exposició individual. S’inaugurarà el dissabte 13 de desembre a 2/4 de 8 del vespre a l'antic convent de Sant Francesc de Berga.
El procés i les històries darrere dels murals
La mostra, comissariada per Joan Pallé, reuneix més de 45 peces que inclouen grans quadres amb imatges de murals de Slim Safont, també fotografies que li serveixen d'inspiració per l'obra, dibuixos, pintures a l’oli i objectes personals. L’exposició oferirà una mirada íntima sobre el recorregut de l’artista i sobre les històries humanes i socials que inspiren els seus murals arreu del món. En aquest sentit, es vol posar en valor el treball d’investigació social i contextual que Safont realitza abans de cada mural: "Com a muralista i pintor m’interessa entendre els llocs on intervinc. Hi ha una feina d’investigació prèvia molt forta, i en aquesta exposició també es podrà veure aquesta part".
Preguntat sobre si hi ha alguna obra que l'hagi marcat especialment, Safont reconeix que totes tenen una història al darrere, però que el seu darrer projecte a Alemanya ocupa un lloc especial: "Totes són importants per mi, però l'última que he fet m’ha permès trobar una nova manera de comunicar el treball d’investigació que faig abans de cada mural", explica. "Ho he pogut traslladar a través de vídeos, cosa que abans no feia, i això marca una nova línia en la meva manera de treballar". El resultat és un documental de sis o set minuts que descobreix la història i la vida dels personatges protagonistes del mural, i que es podrà veure per primer cop durant la inauguració de l’exposició.
El comissari de l'exposició, Joan Pallé, destaca que "el títol de la mostra, Una història per explicar, té un doble significat: parla dels orígens del Nil, dels grafitis que feia a Berga, però també de la seva metodologia actual, molt més centrada en la investigació i en la relació amb les comunitats". Pallé subratlla que és la primera vegada que l’artista mostra no només els murals finals, sinó també el procés que hi ha al darrere, amb materials, documents i fotografies que contextualitzen la seva pràctica artística.
"Darrere de cada imatge hi ha una història", resumeix Nil Safont. I és precisament aquesta voluntat d’explicar històries i de connectar amb les persones i els llocs el que l’ha convertit en una veu pròpia dins del muralisme contemporani. A Catalunya ha realitzat una quarantena de murals, entre els quals destaca el de la Ronda Moreta de Berga, ciutat on va començar fent grafitis pels carrers. Posteriorment, va estudiar Belles Arts i va començar a pintar murals amb una projecció internacional. Safont assegura que li fa molta il·lusió presentar aquesta exposició a casa, per poder mostrar la seva experiència i la seva pràctica artística.
Del 13 de desembre a l'1 de març
La inauguració de la mostra comptarà amb l’actuació del músic berguedà Guillem Cardona i vol posar en valor talent jove de Berga. Per a Isaac Santiago, regidor de Joventut, "és important donar al talent jove la importància que es mereix, i en el cas del Nil Safont el reconeixement és merescudíssim". Assegura que l'exposició "valdrà molt la pena", i ha dit que incentivaran els nois i noies a través dels instituts perquè la visitin: "És una proposta que connecta amb el jovent".
Una història per explicar es podrà visitar del 13 de desembre a l'1 de març al convent de Sant Francesc de Berga. Una oportunitat única per descobrir, a través de la mirada de Slim Safont, com les històries locals poden esdevenir universals.
