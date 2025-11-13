Oques Grasses estudia un segon concert de comiat després d'exhaurir entrades per al primer en 21 minuts
"La cosa ens ha sobrepassat, volem acomiadar-nos de tothom com toca", afirma el grup a les xarxes socials
ACN
Oques Grasses està fent "tot el possible" per fer un segon concert de comiat després d'exhaurir les 55.000 entrades que han sortit a la venda per al primer aquest dimecres en 21 minuts. L'actuació que ha de posar punt final a la trajectòria dels osonencs després de deu anys se celebrarà el 10 d'octubre de l'any vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A les xarxes socials el grup s'ha declarat "sobrepassat" per la resposta del públic a aquesta primera actuació. "Estem fent tot el possible per fer una segona data. La cosa ens ha sobrepassat, volem acomiadar-nos de tothom com toca. Us diem coses molt aviat, us estimem fortament", han publicat a Instagram.
Amb l'exhauriment d'entrades per al concert que de moment està confirmat, Oques Grasses ha esdevingut el primer grup que canta en català que actuarà a l'Estadi Lluís Companys. La banda osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i també a l'estranger.
"A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en un missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", van afegir. Les 55.000 entrades disponibles per a l'actuació s'han posat a la venda aquest dimecres a les tres de la tarda i 21 minuts més tard s'havien acabat.
