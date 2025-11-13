Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oques Grasses estudia un segon concert de comiat després d'exhaurir entrades per al primer en 21 minuts

"La cosa ens ha sobrepassat, volem acomiadar-nos de tothom com toca", afirma el grup a les xarxes socials

Imatge promocional del grup Oques Grasses

Imatge promocional del grup Oques Grasses / Cedida per Halley Records

ACN

Barcelona

Oques Grasses està fent "tot el possible" per fer un segon concert de comiat després d'exhaurir les 55.000 entrades que han sortit a la venda per al primer aquest dimecres en 21 minuts. L'actuació que ha de posar punt final a la trajectòria dels osonencs després de deu anys se celebrarà el 10 d'octubre de l'any vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A les xarxes socials el grup s'ha declarat "sobrepassat" per la resposta del públic a aquesta primera actuació. "Estem fent tot el possible per fer una segona data. La cosa ens ha sobrepassat, volem acomiadar-nos de tothom com toca. Us diem coses molt aviat, us estimem fortament", han publicat a Instagram.

Amb l'exhauriment d'entrades per al concert que de moment està confirmat, Oques Grasses ha esdevingut el primer grup que canta en català que actuarà a l'Estadi Lluís Companys. La banda osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i també a l'estranger.

"A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en un missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", van afegir. Les 55.000 entrades disponibles per a l'actuació s'han posat a la venda aquest dimecres a les tres de la tarda i 21 minuts més tard s'havien acabat.

