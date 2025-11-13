Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fita per a la música en català

Oques Grasses anuncia un segon concert de comiat a l'Estadi Olímpic

Oques Grasses al Palau Sant Jordi

Oques Grasses al Palau Sant Jordi / FERRAN SENDRA

Regió7

Barcelona

Oques Grasses ha anunciat un segon concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després que les entrades per al seu últim dia sobre un escenari, el pròxim 10 d'octubre del 2026, s'esgotessin, segons va comunicar la promotora The Project, en 21 minuts. Una fita històrica per a una banda en català. En total, van vendre 55.000 entrades i molts seguidors del grup de Roda de Ter es van quedar sense tiquets.

Ara, aquesta nova data, el 9 d'octubre, és una nova oportunitat per a qui vulgui acomiadar-se del grup liderat per Josep Montero. Serà, en definitiva, el penúltim concert d'Oques Grasses, banda que es dissol després de 14 anys de carrera, doncs és el dia anterior a l'anunciat en primera instància. Les entrades per a aquest concert es posaran a la venda aquest divendres a les 12 hores al web de The Project.

Crisi de l'Habitatge a Puigcerdà: sis pisos municipals en desús al centre

La Ribera Salada redueix el risc d'incendi forestal

Oques Grasses anuncia un segon concert de comiat a l'Estadi Olímpic

Setanta milions (i dos viaductes) per renovar la carretera de Solsona a Berga

Catalunya accelera per erigir-se en la gran tribuna del supereclipsi d’agost: «Als EUA va moure tanta gent i diners com desenes de Super Bowls»

Cinc burros del Berguedà, guardaespatlles particulars per a les aus de la reserva de Mas Melons

El president del Consorci Sanitari de l’Anoia, Enric Mangas, rep la medalla doctor Trueta per la seva dedicació a la gestió sanitària

Jennifer Lawrence: «La maternitat em va fer sentir com un ésser d’un altre planeta»

