Fita per a la música en català
Oques Grasses anuncia un segon concert de comiat a l'Estadi Olímpic
Regió7
Oques Grasses ha anunciat un segon concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després que les entrades per al seu últim dia sobre un escenari, el pròxim 10 d'octubre del 2026, s'esgotessin, segons va comunicar la promotora The Project, en 21 minuts. Una fita històrica per a una banda en català. En total, van vendre 55.000 entrades i molts seguidors del grup de Roda de Ter es van quedar sense tiquets.
Ara, aquesta nova data, el 9 d'octubre, és una nova oportunitat per a qui vulgui acomiadar-se del grup liderat per Josep Montero. Serà, en definitiva, el penúltim concert d'Oques Grasses, banda que es dissol després de 14 anys de carrera, doncs és el dia anterior a l'anunciat en primera instància. Les entrades per a aquest concert es posaran a la venda aquest divendres a les 12 hores al web de The Project.
