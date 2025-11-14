Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

'Todos los lados de la cama' torna vint anys després amb l'actor bagenc Jan Buxaderas com a protagonista

Torna la saga de musicals que fa dues dècades anys va revolucionar la comèdia romàntica en espanyol

'Todos los lados de la cama' torna vint anys després amb l'actor bagenc Jan Buxaderas com a protagonista

'Todos los lados de la cama' torna vint anys després amb l'actor bagenc Jan Buxaderas com a protagonista / EFE

Regió7 / EFE

'Todos los lados de la cam'a és un retorn a la saga de musicals que fa dues dècades anys va revolucionar la comèdia romàntica en espanyol. El títol arriba amb bona part de l’elenc original -d’Ernesto Alterio a Pilar Castro, passant per Willy Toledo, María Esteve i Alberto Sant Juan- i amb una nova generació que es rebel·la i ho fa... tornant a l’amor convencional.

Els dos joves protagonistes són el manresà Jan Buxaderas i Lucía Caraballo. Javier i Carlota (Ernesto Alterio i Pilar Castro), s’escandalitzen quan descobreixen que els seus fills Óscar (Jan Buxaderas) i Julia (Lucía Caraballo) es volen casar. Qui de la seva edat té una relació heternormativa i exclusiva el 2025 amb tot el que els queda per experimentar? «S’espera que els pares siguin els conservadors però, en canvi, et diuen: ‘Fill, has d’anar al llit amb molta gent, et queda molt per cardar’, encara que nosaltres ens vulguem lliurar a l’amor», van explicar Buxaderas i Caraballo dels seus personatges.

El nou lliurament -amb guió de Carlos del Hoyo i Irene Bohoyo i producció de Telecinco- intenta «conservar l’essència de les primeres pel·lícules», apunta la directora, Samantha López Speranza, però també parlar «de consentiment, de respecte» i, sobretot, explicar què ha passat amb els personatges i quina ha estat la seva evolució personal».

Per a Alterio ha resultat «estimulant» interpretar a un personatge que «està més perdut encara que en les primeres pel·lícules». Després de dècades, es troba amb la Carlota (Castro) perquè els seus respectius fills planegen casar-se. La Carlota, diu Castro, vol que la seva filla «estudiï, que no depengui de ningú. I sobretot, que experimenti la vida». I el personatge d’ Alterio té el seu propi conflicte quan ha acceptat que el seu fill (Buxaderas) és gai i li diu que vol casar-se amb una dona. «La pel·lícula plasma un cert desconcert davant aquesta generació més oberta», remarca.

