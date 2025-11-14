El cicle musical sobre el barroc posa el focus en els instruments
El Museu del Barroc de Catalunya organitza la segona edició del certamen que es va iniciar l'any passat a Manresa amb xerrades, audicions, cinema i una visita comentada
El Museu del Barroc de Catalunya, a Manresa, serà escenari en els propers mesos de la segona edició del cicle Música a la Catalunya del Barroc, que inclourà mitja dotzena de sessions concebudes com a conferències amb música. També es faran projeccions cinematogràfiques i visites comentades a l'equipament per conèixer més a fons els instruments de l'època.
En l'anterior edició, el certamen va fer una introducció històrica al tema, i enguany les activitats se centren en l'organologia i el món dels instruments musicals. En aquesta ocasió, es destaca que el barroc va ser una època crucial, amb grans transformacions tant en el perfeccionament dels instruments del renaixement com en la creació de noves sonoritats.
El cicle començarà el 29 de novembre i es perllongarà fins al 13 de juny, amb la presència de cinc especialistes que parlaran de les particularitats dels instruments més característics del barroc i oferiran interpretacions musicals en directe. Així mateix, també es projectarà la pel·lícula "Tous les matins du monde", d'Alain Courneau, en col·laboració amb Cineclub Manresa. El punt final el posarà una visita comentada a través de les peces que es poden escoltar al Museu del Barroc.
El musicòleg i assagista manresà Oriol Pérez és el coordinador científic del projecte. En el programa hi figuren personalitats de la talla de Romà Escalas, Josep Borràs, Belisana Ruiz i Jordi Comellas.
Les xerrades i audicions es faran a la sala del claustre del Museu del Barroc de Catalunya, amb entrada lliure si bé es recomana fer inscripció prèvia a museudelbarroc.cat, al mateix museu o al telèfon 93 874 11 55. La passejada musical pel museu té un preu de 8 euros. I l'entrada per a la sessió de cinema es pot adquirir al web de Cineclub o la taquilla el mateix dia.
LA PROGRAMACIÓ
Les activitats es realitzen al Museu del Barroc de Catalunya.
Dissabte, 29 de novembre, 18 h. Una primera aproximació als instruments musicals a la Catalunya del barroc, amb Romà Escalas.
Dissabte, 14 de febrer, 18 h. La consonància dels nous instruments de vent del barroc, amb Josep Borràs. Interpretació musical en viu .
Dissabte, 18 d’abril, 18 h. Els instruments de corda polsada al barroc. La singularitat catalana i hispànica. Interpretació musical en viu.
Diumenge, 24 de maig, 18.30 h. (Auditori Plana de l’Om). Projecció del film "Tots els matins del món".
Dissabte, 30 de maig, 18 h. La viola de gamba a través del temps. Una mirada contemporània vers l'ideal sonor del barroc, amb Jordi Comellas. interpretació musical en viu.
Dissabte, 13 de juny, 11 h. Passeig musical al Museu del Barroc de Catalunya, amb Oriol Pérez Treviño.
