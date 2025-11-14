Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oques Grasses torna a esgotar en un temps rècord les entrades del segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona

La banda osonenca avança que buscaran la manera de poder-se "acomiadar de tothom"

Imatge amb què Oques Grasses ha anunciat el concert de comiat

Imatge amb què Oques Grasses ha anunciat el concert de comiat / Marta Mas/Oques Grasses

ACN

Barcelona

Els Oques Grasses han tornat a esgotar en pocs minuts les entrades del segon concert a l’Estadi Olímpic de Barcelona, previst pel 9 d’octubre de l'any que ve. Aquest dimecres el grup ja va vendre la totalitat de localitats per a la primera cita anunciada – el 10 d’octubre – en un temps rècord, poc més de vint minuts. Avui ho ha fet en només dinou. La formació osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera "com toca", davant de 110.000 persones, en una carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i de l'estranger. "Això està sent una bogeria, pensarem la manera de poder-nos acomiadar de tothom", han dit en una publicació a Instagram, avançant que dirien "coses molt aviat".

Des del seu primer disc, 'Un dia no sé com', fins al celebrat 'Fans del sol', que els va dur a l'èxit amb cançons com 'In the Night' o 'Sta guai', passant pel seu últim treball, 'Fruit del deliri', estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas, el grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu. S'ha i caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.

"A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en un missatge a Instagram fa uns dies. "Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'altura", ha reflexionat el grup, que ha fet un breu repàs de les "gires infinites", els crits dels fans, les "paraules boniques" que han rebut del públic i les llàgrimes. "No hi ha prou paraules per agrair-vos l’amor que ens heu donat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part d’Oques Grasses", asseguraven a través de les xarxes.

TEMES

  1. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
  2. La Mola es treu 15 tones de sobre
  3. La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
  4. Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
  5. L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
  6. La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
  7. L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
  8. Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals

Colors de tardor a Berga

Colors de tardor a Berga

L'assemblea feminista del Moianès organitzarà un taller d'autodefensa per a dones en el marc del 25N

L'assemblea feminista del Moianès organitzarà un taller d'autodefensa per a dones en el marc del 25N

Neix Moeve Fútbol Zone: la nova manera de viure el futbol

Neix Moeve Fútbol Zone: la nova manera de viure el futbol

«Li demanem que desallotgi l’hotel com més aviat millor»: Així es van assabentar els clients de la fallida dels hotels Sonder

«Li demanem que desallotgi l’hotel com més aviat millor»: Així es van assabentar els clients de la fallida dels hotels Sonder

Althaia utilitza la intel·ligència artificial contra la diabetis

Althaia utilitza la intel·ligència artificial contra la diabetis

Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa

Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa

Neus catalanes presenta la nova temporada d'esquí

Neus catalanes presenta la nova temporada d'esquí

Oques Grasses torna a esgotar en un temps rècord les entrades del segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona

Oques Grasses torna a esgotar en un temps rècord les entrades del segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona
Tracking Pixel Contents