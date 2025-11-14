Oques Grasses torna a esgotar en un temps rècord les entrades del segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona
La banda osonenca avança que buscaran la manera de poder-se "acomiadar de tothom"
ACN
Els Oques Grasses han tornat a esgotar en pocs minuts les entrades del segon concert a l’Estadi Olímpic de Barcelona, previst pel 9 d’octubre de l'any que ve. Aquest dimecres el grup ja va vendre la totalitat de localitats per a la primera cita anunciada – el 10 d’octubre – en un temps rècord, poc més de vint minuts. Avui ho ha fet en només dinou. La formació osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera "com toca", davant de 110.000 persones, en una carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i de l'estranger. "Això està sent una bogeria, pensarem la manera de poder-nos acomiadar de tothom", han dit en una publicació a Instagram, avançant que dirien "coses molt aviat".
Des del seu primer disc, 'Un dia no sé com', fins al celebrat 'Fans del sol', que els va dur a l'èxit amb cançons com 'In the Night' o 'Sta guai', passant pel seu últim treball, 'Fruit del deliri', estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas, el grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu. S'ha i caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.
"A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en un missatge a Instagram fa uns dies. "Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'altura", ha reflexionat el grup, que ha fet un breu repàs de les "gires infinites", els crits dels fans, les "paraules boniques" que han rebut del públic i les llàgrimes. "No hi ha prou paraules per agrair-vos l’amor que ens heu donat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part d’Oques Grasses", asseguraven a través de les xarxes.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals