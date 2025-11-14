Sergio Dalma torna a l'univers de 'Via Dalma' amb un disc amb versions de Laura Pausini, Franco Battiato o Mina
Impactat pel nou disc de Rosalía, el cantant no veu polèmic que l'Escolania de Montserrat canti en castellà a 'Lux'
Pere Francesch (ACN)
Sergio Dalma va publicar l'any 2010 'Via Dalma', en què cantava cançons italianes en castellà, excepte 'Ancora tu'. El van seguir 'Via Dalma II', de l'any 2011, i 'Via Dalma III', del 2017. Ara, el cantant català torna al seu univers italià amb 'Ritorno a Via Dalma' (Sony) amb versions de Laura Pausini, Franco Battiato, Nek, Zucchero, Raffaella Carrà o Mina. Aquest és el disc 23 de la trajectòria del cantant, i entre les dates de la gira, actuarà al Palau Sant Jordi el 30 de gener del 2027. En una entrevista a l'ACN, Dalma es mostra impactat amb el nou disc de Rosalía i no veu polèmic que l'Escolania de Montserrat canti en castellà a 'Lux' en un fragment de la cançó 'Magnolias'. Dalma va cantar el 2011 amb l'Escolania a 'Em dones força'.
La passió de Sergio Dalma per Itàlia i la música italiana ve de lluny. Explica que els culpables són els seus pares, que escoltaven molta música italiana. Recorda també les cançons italianes i franceses que sonaven a la ràdio i que després eren cantades en castellà per diversos autors. La premissa de 'Via Dalma' ha estat sempre interpretar cançons que aquí eren molt reconegudes. "He treballat també amb molts músics d'allà i tinc amistat amb companys de feina i artistes i tot això també suma".
Dalma tenia molt clar que a diferència dels tres anteriors 'Via Dalma', aquest no el volia fer a Itàlia. "Volia fer-los aquí i va estar molt bé perquè alguns dels productors no coneixien moltes d'aquestes cançons i és molt més fresc". El disc té la producció d'Alex Perea i Pablo Díez, Kim Fanlo i Fernando Boix.
Assegura que 'Ritorno a Via Dalma' és "més atrevit" que els tres àlbums anteriors de 'Via Dalma'. Quan es van reunir per idear un nou projecte musical, van recordar que feia 15 anys de 'Via Dalma'. Llavors van considerar que estaria bé celebrar els 15 anys tornant una altra vegada a 'Via Dalma', però amb una proposta "més atrevida". De fet, en aquesta ocasió la selecció de temes inclou cançons d'autors contemporanis com Nek ('Para ti sería'), Zucchero ('Baila morena') o Laura Pausini (Entre tú y mil mares), amb altres cançons més clàssiques de Mina (‘Parole, parole’), Raffaella Carrà ('Rumore') o de Franco Battiato ('Yo quiero verte danzar' o 'Centro de gravedad permanente').
El cantant assegura que ha gaudit molt amb el procés d'elaboració del disc. "És molt fet a mida per a mi", diu. La selecció de les cançons del disc van sortir en un dinar que va durar vuit hores. Es van proposar temes de Laura Pausini, Nek, la Mina o Pino D'Angiò. "Vam tocar diverses dècades", apunta. En un primer moment Dalma no es veia cantant algunes de les cançons, però confessa que després, quan va arribar a casa, "sense cap mena de por", va anar fent proves amb els temes proposats. "Aquest atreviment és el que ens va fer tirar endavant".
La clau d'aquest disc, ha manifestat, ha sigut interpretar dues cançons de Franco Battiato. "És una persona que sempre he admirat i respectat molt i mai m'hauria imaginat que hauria pogut fer una cosa d'ell perquè ho veia molt llunyà del que jo faig", explica.
Aquest és l'àlbum número 23 de Sergio Dalma. "Encara gaudeixo amb el que faig i considero que aquesta és la clau, gaudir de la teva feina i tenir ganes de comunicar-ho amb el teu públic i ganes que arribi la gira", diu.
Gira i Palau Sant Jordi
El disc arriba acompanyat d'una gira que recorrerà Espanya durant 2026 i part del 2027. A Catalunya s'ha anunciat de moment al Teatre La Passió d'Esparreguera, el 21 de març; al Gran Teatre de la Passió de Cervera el 18 d'abril de 2026; al Tarraco Arena de Tarragona el 25 d'abril i al Palau Sant Jordi de Barcelona el 30 de gener de 2027. Reconeix que espanta una mica fer un Palau Sant Jordi. "Fins ara la idea era agafar espais amb la gent més a prop per a sentir-los. Ara es tracta de fer l'antítesi, i això a priori t'espanta una mica, però jo crec que un cop arrenquem ho portarem millor".
Sobre la gira, assegura que serà una nit italiana i molt mediterrània. Estan ideant el repertori del concert i algunes de les cançons dels anteriors 'Via Dalma' les actualitzaran amb nous arranjaments. Així mateix, interpretarà altres grans èxits de la seva trajectòria.
Rosalía
Sergio Dalma diu que el disc de Rosalía, 'Lux', l'ha impactat. "Impacta que una noia jove faci una cosa així". Veu una decisió "valenta" per part seva enriquir la música urbana i el reggaeton, que "sempre té tantes connotacions negatives", d'una forma "molt elegant". Reconeix que ha "al·lucinat" amb el domini de la veu que té. També li ha agradat aquesta idea de fer una obra completa: "Ha recuperat la idea de disc que s'ha d'escoltar seguit, de la primera a l'última cançó".
El cantant té un gran record de quan va cantar la cançó 'Em dones força' amb l'Escolania de Montserrat l'any 2011. "L'escolto i encara se'm posa la pell de gallina. Per als que som d'aquí, Montserrat sempre ha sigut molt especial. Vaig tenir la sort de cantar-la i la gent encara la recorda".
Preguntat per les crítiques pel fet que l'Escolania de Montserrat canti en castellà en un breu fragment de 'Magnolias', la peça que tanca 'Lux', Dalma fa costat a la cantant: "Saps què passa, que sempre s'ha de buscar polèmica. Jo crec que ho ha fet molt bé. Si es critica que l'Escolania ha cantat en castellà tampoc m'agradaria entrar-hi. Jo no hi veig la polèmica, la veritat". Insisteix que Rosalía "ho ha fet molt bé" i destaca que la cantant "defensa la seva llengua i defensa tot allò d'aquí d'una forma bestial".
