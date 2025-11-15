COMUNICACIÓ
La creació de contingut en català creix un 26%, i la majoria de projectes són emergents
Els influenciadors se citen a la tercera edició de L’Aferrada a Palma per professionalitzar el sector
El sector de la creació de contingut en català continua expandint-se i consolida la seva presència al món digital. Aquest 2025 hi ha 1.217 projectes de contingut en català, dels quals 1.150 estan actius. Una trentena de les iniciatives han arrencat al llarg d'aquest any. L’activitat dels influenciadors ha augmentat un 26% en un any, amb més publicacions i les visualitzacions s'han disparat un 42,4% fins als 1.778 milions, a xarxes socials com Instagram i TikTok. Són dades d’Accent Obert presentades aquest dissabte a la tercera edició de L’Aferrada, la trobada de creadors de contingut en català celebrada a Palma. "Estem en un bon moment", apunten els experts i organitzadors en declaracions a l'ACN.
L’activitat dels creadors de tots els territoris de parla catalana ha crescut de manera notable: entre gener i octubre de 2025 s’han registrat 115.800 publicacions, un 26% més que el mateix període de 2024. Les visualitzacions també han augmentat fins als 1.778 milions, un increment del 42%.
Els projectes es concentren sobretot a Catalunya (87%), mentre que el País Valencià i les Illes Balears acumulen el 8,5% i el 2,8%, respectivament. Malgrat tot, les publicacions de creadors balears han augmentat un 73% i les visualitzacions s’han duplicat. Les visualitzacions dels creadors valencians també han crescut un 51%.
La presència en plataformes és clarament desigual: Instagram és la més utilitzada (91% dels projectes), seguida de TikTok (69%) i YouTube (51%). Pel que fa als àmbits temàtics, estil de vida és el sector més nombrós (21,2%), seguit de societat (9,7%), humor (9%), educació (5,9%), esports (5,7%) i literatura (5,7%).
Ara bé, la majoria de perfils analitzats (62,1%) són emergents, amb entre 1.000 i 5.000 seguidors, mentre que només un 7,3% dels projectes superen els 50.000 seguidors. "Això vol dir que tot just el sector encara està per explotar i que cal professionalitzar-lo, ja que són creadors amb molt potencial que poden respondre a les necessitats del mercat", ha afirmat en declaracions a l’ACN Sergi Céspedes, gestor de projectes d’Accent Obert i encarregat de presentar l'anàlisi a la trobada.
De fet, la directora de L’Aferrada, Laia Carrera, destaca que molts creadors que van venir a la primera edició ara poden dedicar-s’hi professionalment pels contactes que hi van fer a Palma amb empreses i mitjans de comunicació. "És un aparador que els dona moltes oportunitats", ha dit.
Per això, entre els assistents del públic hi havia moltes cares desconegudes que s’estan fent un lloc dins la indústria i alguns dels creadors de les Beques Propulsió del Govern d’enguany.
La professionalització del sector
Amb la voluntat de professionalitzar el sector, els influenciadors han assistit aquest matí a un conjunt de ponències centrades en diferents aspectes del sector digital.
Jordi Urbea, director general d’Ogilvy Espanya, ha abordat el paper del màrqueting d’influenciadors com a motor estratègic per a les marques, mentre que Àngels Bardina, membre de la Junta de Govern del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i responsable d’Estratègia i Contractació Publicitària a la Diputació de Barcelona, ha tractat el paper dels creadors com a aliats de les administracions públiques.
D’altra banda, Ari Vigueras, psicòloga i consultora especialitzada en intel·ligència artificial per a marques, ha centrat la seva intervenció en la marca personal i l’ús d’eines d’IA per a la gestió de continguts digitals.
A la tarda se celebrarà un espai de conversa entre la periodista Mariola Dinarès i el comunicador Àngel Aguiló per “trencar tòpics”. La idea és reivindicar la “diversitat generacional” i animar a creadors majors de 40 anys a “sumar-se” a les xarxes socials.
Edició de “consolidació”
L’Aferrada 2025, segons els organitzadors, és una edició de “consolidació”. “El projecte té sentit, funciona i seguirem endavant”, ha afirmat Carrera, qui finalment aposta per mantenir la ciutat de Palma com a seu de l’esdeveniment.
Francisca Niell, gerent de l’obra Cultural Balear, celebra que les Illes Balears siguin “terra d’acollida” dels creadors dels diferents territoris de parla catalana. “Estem en un bon moment, en què els creadors tenen la il·lusió de seguir creant i col·laborant entre ells”, ha afirmat.
La trobada ha comptat amb representació institucional dels diversos governs autonòmics implicats: Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura i Esports del govern balear, i Roger Serra, director de director general de Política Lingüística en els àmbits tecnològic i audiovisual del govern català.
Establir contactes i aliances
A més, la jornada ofereix als influenciadors l’oportunitat d’establir “contactes i intercanviar experiències” amb responsables de plataformes de contingut. Entre els representants hi ha Andrés Palomino, de 3Cat; Gilbert Mundo, de Mediapro Studio-Catalunya; Carmen Cruañas, de Caixaforum+; Esteban Ramon, d’IB3; i Albert Murillo, de Catalunya Ràdio.
El Metapòdcast de L’Aferrada
D’altra banda, diumenge serà el dia dels creadors de diferents territoris de parla catalana, amb el Metapòdcast de L’Aferrada, conduït per Joan Farrés, i amb la participació de diversos creadors.
La trobada d’enguany culminarà amb un espai dedicat als amfitrions, els creadors de les Illes Balears, que presentaran Neus Gil i Aina Segura, del pòdcast 'Anam Fent', en què participaran noms com Cas Horrach, Araendonen i Joel Denis, amb l’objectiu de "donar visibilitat a projectes i perfils emergents del territori".
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
- La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La Mola es treu 15 tones de sobre