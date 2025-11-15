‘Lux’ arrasa en la seva primera setmana: Rosalía desbanca Taylor Swift i es converteix en l’àlbum més escoltat del món
La cantant sesrovirenca acumula infinits rècords amb el llançament del seu quart àlbum, que ja ha conquerit el públic internacional.
Inés Sánchez
‘Lux’ ha superat les altes expectatives que va generar l’artista i ha batut (gairebé) tots els rècords en la seva primera setmana de vida, catapultant Rosalía —que ja acumula 35 milions d’oients mensuals a Spotify— com una de les artistes més escoltades a escala internacional. L’èxit del seu quart disc va ser instantani: 12 de les 15 cançons van entrar al Top Global en les primeres 24 hores i es va convertir en l’àlbum d’una artista hispanoparlant més reproduït del món en un sol dia, amb 42,1 milions d’escoltes en la seva primera jornada, superant els 35,7 milions de Karol G amb Mañana será bonito.
Però l’èxit del seu últim llançament no ha estat només fugaç i continua arrasant arreu del món. Una setmana després, ja es pot començar a quantificar la influència d’aquest disc, que segueix dominant moltes llistes de Spotify globalment. Lux ha estat l’àlbum més escoltat a nivell mundial, desbancant Taylor Swift i ocupant el primer lloc del Top Global. La Perla, una cançó plena de dards cap a les seves exparelles, és el tema que més ha calat globalment i s’ha consolidat com la setena cançó més escoltada del món durant aquesta última setmana, tot i que Berghain, La Reliquia i Sexo, violencia y llantas també es mantenen al Top 50 Global.
Rècords incomptables
Rosalía no té competència a Espanya, on ha col·locat les 15 cançons al Top 50, però la seva influència va molt més enllà. La catalana, cinquena artista més escoltada del món, va establir divendres un nou rècord en convertir-se en l’artista espanyola amb la millor posició històrica a la llista oficial d’àlbums del Regne Unit (UK Official Charts), debutant en quarta posició amb el seu nou àlbum Lux.
Lux ja acumula rècords sense fi. A més de ser el disc d’una hispanoparlant més escoltat en un dia i l’àlbum espanyol més reproduït al Regne Unit, també pot presumir de ser l’artista més escoltada a l’Argentina, Xile, Bèlgica o Portugal, o de situar Divinize com la primera cançó en català que ha debutat a la història del Top 50 Global de Spotify. La peça va entrar directament al lloc 14 del rànquing mundial de la plataforma de streaming, amb un total de 3.162.410 reproduccions en el seu primer dia.
La cantant catalana ha arrasat a Espanya, on lidera els rànquings d’àlbum, artista i cançó més escoltada. Les quinze cançons de Lux apareixen entre les 17 més escoltades del país, una llista en què només Daddy Yankee i Aitana han pogut impedir un monopoli absolut de Rosalía. Però el seu èxit és encara més rotund a Barcelona, on li pertanyen les 14 cançons més escoltades, i només Memòria ha quedat desplaçada al 17è lloc.
