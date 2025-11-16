L'anoienc Esteve Roig és el nou Jan d'"El meu primer Nadal al Kursaal"
L'actor que va fer d'Osman en l'última producció de "Mar i cel" és l'escollit per substituir Max Navarro, que va participar a Operación Triunfo
L'actor anoienc Esteve Roig Albertí (La Beguda Alta, 2001) fa el salt del vaixell pirata de "Mar i cel" al menjador del Jan i la Júlia per convertir-se en el nou protagonista masculí del clàssic "El meu primer Nadal al Kursaal", la producció del Servei Educatiu de l'equipament manresà que cada any convida els nens i nenes de 2 a 6 anys a viure les festes a la sala petita. Roig va fer d'Osman en la quarta i última producció del musical de Dagoll Dagom i substitueix Max Navarro, que va participar en l'edició d'enguany d'Operación Triunfo i, per aquest motiu, va haver de deixar el paper que va agafar fa tres anys.
"El meu primer Nadal al Kursaal" és una de les produccions pròpies del teatre i un èxit que es renova cada any. Ideat per Cristina González, responsable del Servei Educatiu, té una gran acceptació entre el públic familiar i enguany s'han programat catorze funcions del 27 al 29 de desembre i del 2 al 4 de gener. Les entrades ja estan a la venda al preu de 12 euros (10 euros per als menors de 12 anys; gratuït per als menors de 2 anys).
El primer Jan va ser Albert Ruiz, a qui va rellevar Andreu Mauri. El 2022, la parella protagonista va canviar i Max Navarro, de Pineda de Mar, i Núria Masip, de Monistrol de Montserrat, van assumir els rols dels dos personatges que conviden els infants a gaudir de l'esperit nadalenc mentre preparen les festes posant l'arbre, decorant la sala d'estar, cantant nadales, fent el pessebre i, evidentment, fent cagar el tió. L'espectacle està pensat per a nens i nenes de 2 a 6 anys i té una durada de 50 minuts.
La parella va representar les funcions durant tres edicions, però enguany s'ha hagut de buscar un nou Jan perquè Navarro va superar tots els càstings i va entrar a l'Acadèmia d'Operación Triunfo. El maresmenc va superar una nominació, però el 27 d'octubre va ser el candidat expulsat per les votacions dels espectadors per deixar el programa que presenta la Chenoa.
En paral·lel, el Kursaal va iniciar un procés de selecció per trobar un Jan per les funcions d'aquest Nadal i finalment l'escollit ha estat l'Esteve Roig, que durant 44 setmanes va ser l'Osman, el pirata enamoradís que interpreta la cançó que porta el seu nom, al vaixell pirata ubicat a l'escenari del Teatre Victòria de Barcelona. Va ser la quarta i darrera producció del "Mar i cel", punt final a la trajectòria de l'emblemàtica companyia. "Vaig cantar la cançó d'Osman per última vegada, i em vaig desfer sobre el pal", va confessar en una entrevista a Regió7.
L'actuació de Roig no va passar desapercebuda al públic ni a la crítica, i va guanyar el guardó al millor actor revelació en els Premis Teatre Barcelona. Aquest Nadal compartirà escenari amb Núria Masip, que continuarà fent de Júlia. A més de González, en l'equip artístic també hi ha Sílvia Sanfeliu (direcció, lletres i cançons), David Sisó (direcció musical i piano), Alexis Cabrillana (baix) i Ernest Larroya (bateria).
Un mes abans que surti per primer cop davant del públic a la sala petita del Kursaal, es podrà veure l'Esteve Roig en la versió fílmica de "Mar i cel", que arribarà als cinemes el pròxim 28 de novembre.
