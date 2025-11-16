Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El concert de Simfonova ofereix un viatge sobre Maria Callas al Kursaal

Els músics van brillar sobre l'escenari en un concert amb uns 600 espectadors

Gran ovació del públic després del concert al Kursaal de Manresa

Unes 600 persones van gaudir aquest dissabte al Kursaal d'una nova edició de Simfonova, amb un concert dedicat a la figura de la cantant Maria Callas. Un gran espectacle en què no només es van reviure els moments operístics que més van fer brillar la gran soprano, sinó que també es va donar a conèixer el perquè de la seva singularitat artística.

A més a més del comunicador Marcel Gorgori, les cantants solistes, l’orquestra i el cor -dirigits pel mestre Daniel Antolí-, en aquesta ocasió es va afegir a l’escenari la figura de la mateixa Maria Callas, interpretada per l’actriu Montse Guallar, que va explicar, en primera persona, alguns dels episodis més impactants de la història de la diva. Un concert de més de dues hores que va rebre una gran ovació per part del públic.

