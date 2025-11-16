Els musicals sedueixen el Kursaal en el concert de Santa Cecília de la Unió Musical del Bages
La seixantena de músics de la Banda de la Unió Musical i 130 estudiants de diverses escoles de música fan vibrar les prop de 600 persones que s'han aplegat al teatre, a Manresa
El Concert de Santa Cecília de la Unió Musical del Bages (UMB), dedicat enguany als musicals, ha fet vibrar aquest diumenge el Kursaal de Manresa. En total, hi han participat una seixantena de músics de la banda de la UMB i 130 joves estudiants de diferents escoles de música de poblacions del Bages, Solsonès i Baix Llobregat nord. Gairebé 600 persones han omplert el teatre per seguir un esdeveniment que enguany ha fet un salt endavant, ja que per primera vegada s’ha celebrat al Kursaal, després d’anys al Conservatori. El president de la UMB, Josep Maria Sala, ha aplaudit l'èxit del nou format: "El Conservatori se n'havia quedat petit".
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Tània Infante, ha obert l'acte posant en relleu que el concert és un punt de trobada que uneix "el talent, la passió i la il·lusió dels joves participants", els quals "representen el futur de la cultura i mostren els fruits del seu esforç", ha remarcat. A més, "fan visible el valor de la música compartida".
Dues parts de concert
El concert, dedicat enguany al món dels musicals, es va estructurar en dues parts ben definides. A la primera, la Banda de la UMB, amb la seva seixantena de músics, va interpertar quatre musicals. La solidesa i experiència de la formació, sota la direcció de Dídac Miralles, van crear l’ambient perfecte per a la segona pat, amb l’entrada a l’escenari dels 130 estudiants de les diferents escoles de música.
Abans de les primeres notes, els joves conductors de l'acte (Roger i Alba) van anunciar els Premis Ceci Kaal, unes distincions pensades per aportar un toc de complicitat entre músics i públic. L'actuació va començar amb El fantasma de l’òpera, guardonat amb el premi Ceci Kaal a un dels musicals més vistos. Tot seguit, els intèrprets van oferir temes de Mar i Cel, reconegut amb el Premi Kaal com a millor musical en català. Després, El Mag d’Oz, distingit com el més màgic. I Els Miserables, que per la seva intensitat i força es va endur el premi al musical més èpic i revolucionari.
La segona part del concert va portar a l’escenari un gran conjunt format per estudiants d'escoles de música d'Artés, Abrera, Olesa de Montserrat, Santpedor, Sallent, Navarcles–Sant Fruitós, Sant Joan de Vilatorrada, l’Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona, Àtic Taller Musical de Solsona, l’Esclat de Manresa i el Conservatori de Manresa. Tots amb els seus instruments van interpretar una selecció de melodies icòniques de Mary Poppins, El Petit PríncepCantant sota la plujaEl Rei Lleó i Greaseomplint el Kursaal d’una atmosfera vibrant i festiva.
El punt final el va marcar un aplausòmetre, que va mesurar l’entusiasme del públic. El musical guanyador va ser El Rei Lleó, que els joves van tornar a interpretar com a cloenda. Com a record de l'experiència, tots els participants van rebre un diploma i una bossa de llaminadures.
Regals, sortejos i agraïments
Abans d’acabar, es van sortejar dos vals de 75 euros en material musical, gentilesa de Solans, de Manresa, que van guanyar les escoles de Música de Solsona i d’Artés. Coincidint amb el 30è aniversari de la UMB, també es va sortejar un val extra de 100 euros, que va recaure a Àtic Taller Musical de Solsona.
El director del concert, Dídac Miralles (Navarcles, 1979), vinculat a la UMB des del 1997 i al capdavant de la batuta des del 2017, va rebre un ram en reconeixement de la seva tasca. Va agrair la implicació dels músics i de totes les escoles que han volgut sumar-se a la celebració. També es va reconèixer la feina de Mireia Subirana, guionista i impulsora del concert de Santa Cecília.
Una tradició consolidada
La Unió Musical del Bages, fundada el 1995, va iniciar aquesta trobada musical amb les escoles pocs anys després de la seva creació. La tradició només s’ha interromput dos cops —2020 i 2021— a causa de la pandèmia de la covid. La trajectòria evidencia l'èxit d'aquest concert. Ho corroborava la mare d’una jove violoncel·lista de Sant Joan de Vilatorrada, que celebrava l’encert de les peces triades: "Han escollit temes coneguts i ha estat molt bonic".
Els presentadors van cloure l’acte amb dues frases que van arrencar els aplaudiments del públic: "Que Santa Cecília ens continuï guiant" i "la vida és un musical, només cal trobar-hi la banda sonora".
