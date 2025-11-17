Cardona s'uneix als 'Pueblos de Película" gràcies a Orson Welles
La nova xarxa, que neix amb una dotzena de municipis col·laboradors de l'estat, vol incentivar el turisme de pantalla
De Catalunya només hi ha dues poblacions, la vila bagenca i Tossa de Mar, per Ava Gardner i "Pandora i l'holandès errant"
Regio7
A Cardona sempre li quedarà Campanades a mitjanit. La vila ducal bagenca s’ha adherit a la nova xarxa Pueblos de Película amb l’objectiu de compartir experiències amb altres municipis que disposen d’un llegat fílmic i fomentar el turisme cinematogràfic en els territoris rurals. Com explica Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica, "el turisme de pantalla és una de les línies que estem potenciant a Cardona. D’una banda, a través d’una estratègia de captació de rodatges i, de l’altra, amb la creació de productes turístics específics com per exemple la visita al Castell de Cardona basada en el rodatge de Campanades a mitjanit d’Orson Welles", una proposta estrenada l'estiu del 2024. De Catalunya, ara mateix, al costat de Cardona hi ha Tossa de Mar (per Ava Gadner i Pandora i l'holandès errant).
Pueblos de Película, que es funda amb una dotzena de pobles, s'ha presentat públicament en la Fira Internacional de Turisme d'Interior (INTUR) com el projecte que agruparà aquells petits municipis de tot el país, el patrimoni audiovisual dels quals és capaç d'impulsar-ne el desenvolupament turístic, cultural i econòmic. La presidenta de la xarxa, Ana Alonso, apunta que l'objectiu és que "tots els pobles amb aquest perfil puguin adquirir major protagonisme" mitjançant aquesta iniciativa.
Fa un parell d’anys, la Fundació Cardona Històrica ja va crear la Cardona Film Office per atraure rodatges i fomentar el turisme de pantalla. I l'any passat, la vila va organitzar un cicle amb exposicions, conferències, visites guiades i projeccions amb la idea, precisament, d'omplir de contingut aquest turisme cinematogràfic i buscar nous públics. Així, la proposta va estrenar un itinerari guiat inèdit: La Cardona de cel·luloide per descobrir al públic on s’ubicaven les sales amb cinematògraf i cines de Cardona des de principi del segle XX i fins a mitjans dels anys 80, quan la vila es va quedar sense projeccions: del Cine Modern, actual Auditori Valentí Fuster al Cine Unió, que es conserva igual que quan va tancar les portes el 1986. En total set espais/nou cines més dos de La Coromina
I tot i que Cardona sempre s'associarà a Orson Welles i Campanades a mitjanit, rodada el 1964, el castell i a la basílica han acollit, entre d’altres, El arquero de Sherwood (1971) de Ferroni; La catedral del mar (2016), de Jordi Frades o la sèrie de Netflix Nero (2024). La Muntanya de Sal ha estat l'escenari de produccions com XP3D (2011), de Sergi Vizcaíno; Malnazidos (2020), de Ruiz Caldera i Del Toro o Teresa (2023) de Paula Ortiz. La fortalesa va acollir el passat abril el rodatge de la pel·lícula Killder, dirigida per JR Armadàs i amb l’actriu Macarena Gómez, en el seu primer paper en llengua catalana.
La Xarxa inclou Alfoz de Lloredo a Cantàbria, els penya-segats dels quals són un escenari habitual de nombroses campanyes publicitàries; Ayna (Albacete), la llar dels fans de la pel·lícula de culte Amanece que no es poco; passant per Covarrubias (Burgos), que acull el Museu Carlo Simi, dedicat a l'escenògraf de moltes pel·lícules de Sergio Leone; Bielsa (Osca), que va ser escenari de “Palmeres a la neu”; Comillas (Cantàbria), és una vila marinera amb un extens llegat fílmic, que va des de la comèdia Primos fins al rodatge l'última pel·lícula dels Javis; Loarre (Osca): el seu castell ha estat escenari de pel·lícules com El regne del cel o Irati; Malpartida de Càceres (Càceres), que va viure l'arribada d'una gran producció per rodar unes de les escenes èpiques de la sèrie Joc de Trons; Santo Domingo de Silos (Burgos), amb l'icònic cementiri de "Sad Hill", on es van enfrontar al seu duel final El bo, el lleig i el dolent; Tabernas (Almeria), amb un vincle amb gairebé tots els westerns filmats a Espanya, però també amb Indiana Jones o la més recent The Crown; Torrelaguna (Madrid), testimoni del drama protagonitzat per Penélope Cruz i Javier Bardem a Todos lo saben, d'Asghar Farhadi; Tossa de Mar, que homenatja amb la seva mítica estàtua d'Ava Gadner el pas de la diva per aquesta bonica localitat costanera per filmar Pandora i l'holandès errant; i Cardona amb el clàssic Campanades a mitjanit. L'any que ve, la intenció és diverses trobades en línia i presencials entre aquests municipis i els que s'hi incorporin.
De localització de rodatge a destinació de viatge
El llançament de la iniciativa a INTUR ha anat acompanyat de la presentació de diverses dades de l'Observatori del Turisme de Pantalla que, precisament, aborden la qüestió de l'impacte que l'audiovisual té al món rural.
Entre les dades de més interès l'estudi revela que, entre els enquestats espanyols, el descobriment de pobles gràcies a l'audiovisual és assenyalat per un 65% dels enquestats. Entre ells, un 26% reconeix que té intenció de visitar-los i un 27% ja n'ha estat algun.
En el cas dels turistes potencials de pantalla estrangers, l'estudi revela que entre el 22% i el 40% dels enquestats han descobert algun lloc de l'estat espanyol gràcies a pel·lícules, sèries, etc. Entre aquests, més de la meitat assenyalen que algun d'aquests descobriments ha estat específicament un poble.
Per acabar, en termes de consum, l'estudi reflecteix com gairebé 3 de cada 10 enquestats estarien disposats a pagar més per una experiència de turisme de pantalla especialment dissenyada per un operador turístic arreu del món. En el cas dels nord-americans, la xifra puja a gairebé la meitat dels enquestats (48%).
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper