L'escultora Àngels Freixanet, premi Bages de Cultura 2025
L'artista manresana, pionera en el treball de materials reciclats, especialment el ferro, rebrà el reconeixement el divendres 28 de novembre
Regio7
L’escultora manresana Àngels Freixanet rebrà el Premi Bages de Cultura 2025. El guardó instituït per Òmnium Bages-Moianès es lliurarà el divendres 28 de novembre, a les 19 h, al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa. La glossa de la guardonada anirà a càrrec del periodista Joan Barbé. Clourà l'acte la cantautora Anaïs Vila.
El jurat del premi destaca la seva trajectòria artística i el fet d’haver estat pionera en el treball amb materials reciclats, especialment amb el ferro, però també amb la fusta i el paper. També la seva obra i la capacitat de transformar la ferralla en art l’ha convertit en un referent a nivell nacional i internacional, la seva vinculació amb el paisatge del Bages on ha deixat petjada en escultures de gran format com L´Àngel del Voluntariat, dedicada al centenari de la Creu Roja; Mil Cent, aixecada amb motiu dels mil cent anys de la ciutat de Manresa; Somnis arrelats a l’anella verda; o El monument al miner, a Súria, entre d’altres. I la seva passió per la cultura que també l’ha portat a la preparació d’escenografies per a obres teatrals i musicals.
Escultora i pintora, Àngels Freixanet va estudiar a l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa, a l’Escola Massana de Barcelona i a la de Pintura Mural Contemporània de Sant Cugat del Vallès. En el seu primer viatge a Nova York es va posar en contacte amb el món informalista. Allà va sentir la crida del ferro. L’any 1974 presenta la primera exposició a la Sala Gaudí de Barcelona. Després ha exposat a Catalunya, l’Estat espanyol i arreu d’Europa, en ciutats com Barcelona, Madrid, Bilbao, Màlaga, París, Milà, Ginebra o Ais de Provença, entre d’altres, i ha participat en exposicions col·lectives a París, Ginebra, Stuttgart, Nova York, Narbona, Madrid i Barcelona. L’any 2011 presenta «Un passeig per l’art d’Àngels Freixanet», una exposició antològica al Centre Cultural el Casino de Manresa. La seva obra es pot contemplar a l’aeroport d’Orly i Porto. És autora de diverses escenografies i trofeus per a premis culturals i científics, i ha rebut premis a nivell nacional i internacional.
Els 42 premis Bages de Cultura anteriors
La delegació d’Òmnium va instituir el premi Bages de Cultura l’any 1983, per reconèixer la trajectòria d’una sèrie de bagencs que han destacat en la divulgació de la cultura del país, entesa com un sistema ampli de referències i de valors. El primer guardó el va rebre el professor de català Josep Calmet i Safont i durant 42 anys el jurat ha distingit personalitats d’àmbits ben diversos: activistes culturals (Llorenç Planes), advocats (Xavier Sitjes), arxivers (Josep M. Gasol), artistes (Roser Oduber), bisbes (Pere Casaldàliga), científics (Pere-Joan Cardona, Ramon López de Mántaras, Xavier Obradors), crítics d’art (Pilar Parcerisas), dibuixants i pintors (Joan Vilanova, Josep Vila-Closes), dinamitzadors culturals (Joan Morros), dissenyadors de moda (Miriam Ponsa), enginyers (Josep Alabern), enòlegs (Joan Soler), editors (Carles-Jordi Guardiola), escriptors (Lluís Calderer, Josep Junyent, Josep Tomàs Cabot), filòsofs (Lluís Sala Molins), futbolistes (Pep Guardiola), geògrafs (Joan Vilà Valentí), geòlegs (Josep M. Mata, Salvador Reguant), historiadors (Joaquim Aloy, Albert Fàbrega, Rosa Toran), lingüistes (Josep Ruaix), mestres (Ramon Barlam, Montserrat Torra), metges (Jacint Corbella, Lluís Guerrero), mezzosopranos (Mireia Pintó), músics (Manel Camp, Carles Cases, Jordi Fàbregas, Francesc Vila), pallassos (Marcel Gros), pedagogs (Joan Descals, Agnès Torras) i treballadores socials (Montserrat Margarit).
Actes en el marc dels premis Lacetània i Bages de Cultura
Les activitats al voltant dels premis Lacetània i Bages de Cultura, que van començar el dia 13 de novembre amb la projecció de la pel·lícula guanyadora del premi Plácido 2024, continuen amb la gala de lliurament dels premis Lacetània, la presentació de la reedició de Les llunyanies, de Joaquim Amat-Piniella, la commemoració dels 50 anys del Congrés de Cultura Catalana i el lliurament del premi Bages de Cultura.
- Gala de lliurament dels premis Lacetània. Divendres, 21 de novembre, 19.30 h, teatre Conservatori, de Manresa. Setena gala de lliurament dels tretze guardons corresponents als premis Lacetània de les Arts i la Cultura (reserva de localitats a: https://kursaal.koobin.cat/premislacetania2025).
- "Les llunyanies" (L’Albí). Dimecres, 26 de novembre, 19 h, Espai Òmnium, de Manresa. Presentació de la reedició de l’obra de Joaquim Amat-Piniella, a càrrec de Sam Abrams i Jaume Huch.
- Commemoració dels 50 anys del Congrés de Cultura Catalana. Dijous, 27 de novembre, 19 h, Espai Òmnium, de Manresa. Acte commemoratiu dels 50 anys de la convocatòria del Congrés de Cultura Catalana, amb la intervenció de la vicepresidenta de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana, Montserrat Casals, el degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, David Casellas, i l'expresident d'Òmnium al Bages, Josep Camprubí, amb una mirada al futur del català, a càrrec de la sociolingüista Ester Baiget.
- Lliurament del Premi Bages de Cultura 2025. Divendres, 28 de novembre, 19 h, Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa. Acte de lliurament del 43è Premi Bages de Cultura, que es clourà amb la intervenció musical d’Anaïs Vila.
