El nou àlbum de Rosalía, 'Lux', ja és el més escoltat a Spotify a nivell mundial
Vuit de les noves cançons de l'artista catalana se situen al top 100 setmanal de la plataforma
Guifré Jordan / Pau Cortina (ACN)
El nou àlbum de Rosalía, 'Lux', ja és el més escoltat a Spotify a nivell mundial. Amb dades de la plataforma entre els dies 7 i 13 de novembre, el nou treball de l'artista catalana es va situar en el primer lloc global en la primera setmana després del seu llançament. A més, vuit de les cançons del nou disc figuren en el top 100 mundial. 'La Perla' és la més ben situada, en la setena posició, amb 23,9 milions de reproduccions, seguida de 'Berghain', en 17è lloc, amb pràcticament 20 milions. 'Lux' va ser l'àlbum més exitós la setmana passada no només a Espanya, sinó també a Argentina, Xile o països europeus com ara Bèlgica, Romania i Suïssa. A l'àrea de Barcelona, les noves cançons de Rosalía monopolitzen el top 10 a Spotify.
Les dades de Spotify mostren que 'Lux' ha desbancat el nou àlbum de Taylor Swift, 'The life of a showgirl', després d'un mes encapçalant el rànquing mundial. Espanya és un dels països on se situa líder, així com d'altres de l'Amèrica Llatina i d'Europa. A banda, l'impacte del nou treball de l'artista també ha estat destacat a Portugal, Luxemburg, Lituània, els Emirats Àrabs Units o bé l'Uruguai.
A nivell planetari, 'La Perla' ocupa el 7è lloc, 'Berghain' el 17è, 'Reliquia' el 21è i 'Sexo, Violencia y Llantas', el 38è. Per sota del top 50, 'Divinize', amb bona part de la lletra en català, és la 58a cançó més escoltada al món a la plataforma, mentre que 'Porcelana' és la 73a, 'Dios Es Un Stalker' la 79a i 'Mio Cristo Piange Diamanti', la 98a. Tots els temes han reunit més de 10 milions d'escoltes entre el 7 i el 13 de novembre. El rànquing l'encapçala 'The fate of Ophelia', de Taylor Swift, amb 51,5 milions de reproduccions.
A nivell espanyol, el top 10 està monopolitzat per les cançons de 'Lux', amb l'excepció d'una sessió de Bizarrap i Daddy Yankee. 'La Perla' és de nou el tema més escoltat, amb 6 milions de reproduccions, seguit en aquest cas de 'Reliquia', Sexo, violència y Llantas' i 'Berghain'.
A l'àrea de Barcelona, les primeres 14 cançons més escoltades de la setmana a Spotify són totes íntegrament de 'Lux', amb 'La Perla', 'Reliquia' i 'Berghain' al podi. L'artista de Sant Esteve Sesrovires també és líder a la resta de ciutats principals de l'Estat de què Spotify ofereix dades.
