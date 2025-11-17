El nou Jan del Nadal al Kursaal: "Tinc moltes ganes de compartir la màgia del Nadal amb els infants"
L'actor anoienc Esteve Roig, que va fer d'Osman en l'última producció de 'Mar i cel', substituirà Max Navarro en l'espectacle familiar 'El meu primer Nadal al Kursaal', que es programa cada temporada a Manresa
L’actor anoienc Esteve Roig Albertí (La Beguda Alta, 2001) interpretarà el protagonista masculí d’'El meu primer Nadal al Kursaal' i encara amb entusiasme el repte de ser el nou Jan: "El tema del musical familiar, de teatre familiar, m'interessa molt", explicava aquest diumenge a Regió7 mentre feia una pausa de l'assaig del text al costat de Núria Masip, que els últims anys protagonitza la Júlia i que serà la seva companya d'escenari en el muntatge nadalenc que cada temporada és un èxit i atrau nombrosos infants de 2 a 6 anys acompanyats de pares, mares i familiars.
"És un espectacle que vaig veure fa un parell d’anys i em va agradar molt. Està pensat per als nens, però els adults que els acompanyen també s'ho passen molt bé", remarca. Va ser-ne espectador quan l'actor que es posava en el paper del Jan era Max Navarro, a qui ara substitueix Esteve Roig. Mentre que Navarro ha deixat el muntatge després de participar en l’edició d’enguany d’Operación Triunfo, Roig, amb 23 anys, arriba al projecte després d'un any intens i emotiu interpretant Osman a la quarta i última producció del musical Mar i Cel de Dagoll Dagom.
Sobre el personatge que agafa ara, Esteve Roig destaca que hi aportarà el seu segell personal: "El Max feia el seu Jan, i jo faré el meu. El personatge és el mateix, el germà petit trapella de la Júlia, però cada actor hi posa el seu color i la seva mirada", assenyala conscient que estarà envoltat de nens i nenes que no només fan d'espectadors sinó que prenen part a l'obra, ja que a part de cantar nadales que també pugen a l'escenari per col·laborar a muntar l'arbre de Nadal i a fer cagar el tió. Treballar amb infants és per a Esteve Roig un al·licient afegit: “Els nens són imprevisibles i això és fantàstic. Participen, pugen a l’escenari, viuen el Nadal amb una intensitat molt genuïna. I nosaltres entrem en aquest joc. Tinc ganes de compartir la màgia del Nadal amb els infants.”
"Em ve de gust fer projectes més curts i tornar a formar-me"
Després del comiat de Dagoll Dagom, Esteve Roig assegura que es troba en un moment de transició creativa: «Mar i cel va ser molt intens. Ara em ve de gust fer projectes d’una durada més curta, com aquest d’El meu primer Nadal al Kursaal, al costat de la Núria, amb qui ja ens coneixíem d’Eòlia Centre Superior d’Art Dramàtic. I també combinar-ho amb formació en dansa i altres disciplines que vaig haver d’aparcar l’any passat».
Abans de debutar al Kursaal, el públic podrà tornar a veure Roig com a Osman a la versió cinematogràfica de Mar i cel, que s’estrena als cinemes el 28 de novembre.
Un clàssic del Kursaal que torna cada any
El meu primer Nadal al Kursaal és una de les produccions pròpies del teatre i un èxit que es renova cada any. Ideat per Cristina González, responsable del Servei Educatiu, té una gran acceptació entre el públic familiar i enguany s'han programat catorze funcions del 27 al 29 de desembre i del 2 al 4 de gener. Les entrades ja estan a la venda al preu de 12 euros (10 euros per als menors de 12 anys; gratuït per als menors de 2 anys).
