El thriller del gironellenc Marc Font també es pot llegir en castellà
El segell Trini Vergara Ediciones publica "La modista de Barcelona" en traducció de Marta Armengol
La novel·la "La modista de Gràcia" (La Campana) del gironellenc Marc Font, el seu debut en el gènere, ja es pot llegir en castellà en l'edició que publica el segell Trini Vergara Ediciones amb el títol "La modista de Barcelona". Inclòs en l'etiqueta temàtica de 'cozy mistery', la ficció de l'autor de la Catalunya Central s'ambienta al barri de Gràcia de Barcelona i té una acció pròpia de la novel·la negra amb tocs històrics.
"La modista de Barcelona", traduït per Marta Armengol, presenta en Xavi, un jove aspirant a corrector que veu la seva vida alterada quan la seva veïna Loreto, una dona d'edat avançada, truca a la seva porta tacada de sang durant la matinada. A partir d'aquí, el Xavi inicia una investigació que el transporta a la Barcelona del 1944, una ciutat que intentava començar a sortir de la misèria de la postguerra. La Loreto de mitjans del segle XX és la filla d'un obrer i una mestressa de casa que a dotze anys és venuda pels seus pares a l'amo de la fàbrica on reballa. Amb els anys, però, esdevé una modista de renom.
La novel·la de Font està inclosa en la col·lecció Motus Thriller i es pot adquirir al preu de 19,90 euros.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper