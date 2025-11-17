Oques Grasses torna a exhaurir les entrades per als dos nous concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona
La banda osonenca iguala el rècord de Coldplay i portarà fins al recinte 220.000 persones en quatre dies
Violeta Gumà Jaume (ACN)
Oques Grasses ha fet bons els pronòstics i ha tornat a exhaurir en un temps rècord les entrades per als dos nous concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, el 5 i el 7 d'octubre de l'any que ve. D'aquesta manera, la banda osonenca iguala el rècord de Coldplay i oferirà quatre actuacions al recinte, amb un total de 220.000 persones. Dimecres passat el grup ja va vendre la totalitat de localitats per a la primera cita anunciada – el 10 d’octubre – en un temps rècord, poc més de vint minuts. Divendres ho va fer en només dinou per al concert del dia abans -el 9. La formació osonenca posarà fi així a més d'una dècada de trajectòria, en una carrera meteòrica que els ha dut per escenaris d'arreu del país i de l'estranger.
L'allau de demanda va reunir més de 150.000 persones per a cada una de les dues primeres cites. Segons dades de la promotora The Project, malgrat la limitació de vint entrades per usuari del primer concert, només 41 persones van adquirir el màxim permès. La mitjana de compra es va situar en prop de cinc (4,8) localitats per usuari i el 94% de les operacions van ser inferiors a deu.
Una banda de rècords
El fenomen Oques Grasses s'ha convertit en un fenomen cultural que ha marcat el ritme i l’estètica de la música catalana els últims anys. Formada a Osona l’any 2010 per Josep Montero, electricista de professió, la banda ha anat construint un univers sonor i emocional on hi conviuen l’humor, la sensibilitat i una mirada lúcida sobre la quotidianitat. Amb un llenguatge musical que beu del pop, el reggae, el funk, l’electrònica i la música urbana, el grup ha creat un estil propi capaç d’arribar a un públic transversal.
El seu primer treball, 'Un dia no sé com' (2012), ja apuntava el rumb que emprendria la banda, amb cançons com 'Passos importants' o 'Cul', que encara formen part del repertori dels seus concerts. El projecte discogràfic els va obrir la porta dels escenaris catalans, arribant a omplir la plaça major de Vic durant el Mercat de Música Viva de Vic del 2013, on van establir un vincle amb un públic que no ha parat de créixer.
Amb 'Digue-n’hi com vulguis' (2014), la banda va començar a perfilar una identitat sonora amb produccions més complexes. Dos anys més tard va arribar el disc 'You Poni' (2016), que va reforçar el caràcter lliure d’Oques Grasses i va eixamplar la seva base de públic, preludi d'un salt massiu com l'actual.
Al final del 'tour' de 'You Poni', els osonencs van crear l’espectacle teatral 'Meravellós desastre', que explicava una història que transitava pels alt i baixos de l’existir, l’estimar i el viure, ja s’incloïen cançons del seu quart treball d’estudi, el més disruptiu de la seva trajectòria. Així es va gestar 'Fans del sol' (2019), un àlbum que va assolir un impacte massiu amb himnes com 'Sta guai', 'Serem ocells', 'Torno a ser jo' i 'In the night'.
Només dos anys després es va presentar 'A tope amb la vida' (2021), amb cançons com 'Petar-ho', 'Toca' i 'Wake up', 'La gent que estimo' i 'Elefants', que els va acabar de consolidar la banda com el gran nom de la música en català. L’any 2023, després de més d’una dècada de trajectòria, Oques Grasses van fer història omplint el Palau Sant Jordi i van esdevenir la primera banda creada al segle XXI amb repertori íntegrament en català que exhauria les localitats del recinte.
Després de tres anys de silenci creatiu, el 2024 van publicar 'Fruit del deliri', l'últim que ha publicat el grup format per Josep Montero, Guillem Realp, Miquel Biarnés, Arnau Altimir, Joan Borràs, Miquel Rojo i Josep Valldeneu.
