Rosalía interpreta 'La Perla' en el show de Jimmy Fallon
EFE
Acompanyada per una orquestra, Rosalía va interpretar aquest diumenge al programa de Jimmy Fallon La Perla, un dels temes del seu nou àlbum Lux, en la que suposa la seva primera actuació en directe al popular programa estatunidenc, on ja havia estat entrevistada en ocasions anteriors.
El programa de Jimmy Fallon, un dels espais més emblemàtics de la televisió nord-americana, va començar amb una entrevista en què Fallon va felicitar la catalana pel llançament del seu nou àlbum, “que està trencant tots els rècords”, abans de llegir les crítiques de diversos diaris internacionals.
Amb un vestit blanc, Rosalía va explicar que és el seu primer treball inspirat en la música clàssica i que va trigar tres anys a completar-lo perquè tenia “les idees molt clares” sobre com havia de sonar. També va confessar que, tot i que a l’estudi treballa amb seguretat, sempre es posa nerviosa a l’hora de compartir el resultat amb el públic.
La conversa va incloure una referència a la seva participació a la sèrie Euphoria, la pròxima temporada de la qual arrencarà la primavera del 2026 i on s’espera que un dels nous personatges sigui interpretat per Rosalía.
Sense revelar detalls, l’artista va assenyalar que “va haver de partir-se el cap en dos” per afrontar el projecte alhora que mostrava al plató diversos patrons de palmes flamenques, animant el presentador i el públic a imitar-los i recordant que a Jerez de la Frontera “ho fan de manera natural i bellíssima”.
Fallon va mencionar que Rosalía canta en 13 idiomes a Lux i ella va respondre que li agrada aprendre i que va estudiar llengües a Duolingo mentre treballava en el concepte de l’àlbum, que reuneix històries i figures femenines de diverses cultures, fet que la va portar a col·laborar amb traductors per ajustar la pronunciació.
L'actuació
Al programa, l'artista va reptar el presentador a cantar una part de La Perla i li va indicar que havia de practicar abans d’interpretar junts la tornada. Moments després, Rosalía va pujar a l’escenari per interpretar aquesta cançó acompanyada d’una orquestra.
Des del seu llançament, Lux ha trencat rècords internacionals, encapçalant llistes d’streaming a Spotify i Apple Music en diversos països i superant xifres de reproduccions dels seus treballs anteriors, segons informes de la indústria musical.
És també un dels discos més venuts a Espanya i Llatinoamèrica en la seva primera setmana, i els seus senzills han assolit posicions destacades en charts globals.
