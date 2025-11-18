CRÍTICA / TEATRE
Cascai Teatre rubrica una excel·lent trilogia històrica
La companyia presenta "Un tal Cèsar" al Festival Temporada Alta i tanca el tríptic iniciat amb les figures de Shakespaeare i el Quixot
Tot començament té un final. El Festival Temporada Alta de Girona va acollir al teatre de Salt l’estrena del darrer muntatge de la companyia Cascai Teatre, "Un tal Cèsar", que tancava la trilogia encetada l’any 2020 amb "Un tal Shakespeare", continuada l’any 2023 amb "Un tal Quixot". Aquest darrer cap de setmana es tancava amb la particular visió de les vicissituds de l’emperador romà més conegut, "Un tal Cèsar", creada i dirigida pels dos artífexs de la companyia, Marcel Tomàs i Susana Lloret i interpretada per Toni Escribano i el mateix Tomàs.
El britànic J. B. Priestley amb la seva "Trilogia del temps", el manresà Esteve Soler i la seva "Trilogia de la Contra", entre moltes altres: ara s’hi pot incloure la trilogia de la companyia gironina, amb una mirada transversal, humorística i propera a la literatura, els seus cèlebres personatges i a la Història universal. I l’encert és complet.
"Un tal Cèsar" s’inicia en un jaciment. S’hi han trobat unes termes romanes i l’arqueòleg que dirigeix el projecte aprofita per desgranar l’immens i important llegat de la civilització romana. Però de sobte arriba un operari. Comença a prendre mides. Té permís per ignorar les restes romanes i tirar endavant un mastodòntic projecte que enterrarà per sempre la importància de la troballa. L’arqueòleg aprofitarà per apropar-li la cultura i la història romanes. I tot amb un contacte permanent des de bon inici amb l’espectador, que amb senzillesa, proximitat i un diàfan, directe i efectiu humor com a carta de presentació, ja va de bracet amb el protagonista i esdevé còmplice total d'allò que s’anirà desenvolupant a escena.
Important l’efectivitat de l’abisme entre els dos personatges, l’erudit arqueòleg amb l’operari d’obra gallec, que acaba essent un constant i evident tema present en el muntatge. El relat i desenvolupament es construeix sobre una tònica constant, àgil i sorprenent. Les inflexions més properes, donen vitalitat i frescor. I en aquest tercer muntatge de la trilogia, "Un tal Cèsar", ha aportat saviesa en la seva creació. El més important: no abusar de la repetició d’allò que ha funcionat en els anteriors muntatges i basar-ho en la premisa de la innovació per, de nou, embadalir l’espectador, tant el bregat que ha vist els anteriors espectacles com el nou espectador que arriba per primer cop a la història de Juli Cèsar en un format solvent, ben treballat i ideat i farcit d’homentatges i recursos d’alta efectivitat escènica. La picada d’ull a "The Great Dictator", de Charles Chaplin, a ritme de "If I were a richman" d'"El violinista damunt la teulada", que a mesura que tenia més afany de poder, més creixia el globus terraqui que feia ballar entre les seves mans i topar als caps del públic. O fer l’ullet a l’irreverent musical "Avenue Q" amb una irreverent titella que va representar a Tolomeu i a Cesarió, insults i grolleries inclosos.
Marcel Tomàs es torna a mostrar com l’actor multi task. No hi ha repte escènic no superat, i en català i castellà és diu "interpretar", però en l’actor gironí calça el mot jouer en francès o el play, en anglès. Marcel Tomàs juga a escena, molt ben acompanyat de Toni Escribano en les rèpliques. "Tots els camins porten a Roma i en cada pedra ressona la història", versa una peça musical a les acaballes del muntatge. La història, contada per Tomàs, ompliria classes i la faria ressonar.
La trilogia de Cascai Teatre, de moment, baixa el teló aquí. Amb el temps, toca iniciar la saga.
