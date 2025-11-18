Josep Maria Mestres guanya el premi Butaca a la Millor Direcció pel seu treball a ‘L’Herència', que triomfa a la 31 edició dels guardons
L'altra gran premiada de la nit va ser el musical 'Ànima', que es va endur set reconeixements
Marta Cervera
El muntatge L’Herència, dirigit pel director de teatre de Calaf Josep Maria Mestres, i el musical Ànima van ser ahir els grans triomfadors dels Premis Butaca en una cerimònia en la qual les veus a favor de Palestina van ser un clamor, i en la qual Josep Maria Pou va ser distingit amb la Butaca Honorífica. La 31a edició dels guardons, votats pels espectadors, estava molt disputada atesa la qualitat i varietat de propostes estrenades la passada temporada.
L’Herència de Matthew López, ambiciós muntatge de sis hores sobre el món gai novaiorquès, va guanyar el Butaca a Millor Muntatge Teatral i també el de Millor Direcció per a Mestres. També es va alçar amb els premis de Millor Actriu secundària per a Teresa Lozano i el de Millor Actor Secundari per a Carles Martínez.
La majordoma primer espectacle en solitari de Rosa Renom, basat en text escrit i dirigit per Josep Maria Miró, també es va emportar dos premis: Millor Espectacle de Petit Format i Millor Actriu. Jordi Bosch es va alçar com a Millor Actor per Mort d’un comediant i Daniela Brown es va emportar el de Millor Intèrpret Revelació per La gavina. El Butaca Fundació SGAE al Millor Text va anar per a Cristina Clemente per Dones de ràdio.
A la categoria de musical va arrasar Ànima que partia amb 10 nominacions i es va emportar set premis. L’obra, sobre el món de l’animació de Hollywood de 1930, va rebre el premi de Millor Musical, Millor Actor (Oriol Burés) i el de Millor Vestuari. També el de Millor Composició Musical (Adrià Barbosa i Abel Garriga) i va vèncer en altres categories; Il·luminació (Sylvia Kuchinow), Caracterització (Natalia Albert) i So (Carla Casanovas i Roc Mateu).
El dia de la marmota es va portar el Butaca a la Mejor actriu (Diana Roig) i el d’Escenografia (Enric Planas).
En dansa, la Millor Coreografia va ser per a Àngel Duran per Monument. Maria Campos va triomfar com a Millor Intèrpret Femenina per Natural order of things i Alejandro Fuster com a Millor Intèrpret Masculí per La quijá.
