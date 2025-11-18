Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Luis Cabrera presenta novel·la a Manresa

El músic i escriptor parlarà aquest dimecres a la Parcir de l'obra "La muerte no desvelada"

Fotografia de la portada de &quot;La muerte no desvelada&quot;

Fotografia de la portada de "La muerte no desvelada" / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

L'Andalusia oblidada és l'escenari de la novel·la "La muerte no desvelada" (Roca Editorial), que el seu autor, Luis Cabrera, presentarà aquest dimecres, 19 de novembre, a la Llibreria Parcir de Manresa. L'acte començarà a les 19 h, presentat pel musicòleg i escriptor manresà Oriol Pérez, i és d'accés lliure.

Conegut com a fundador del Taller de Músics, Cabrera (Arbuniel, Jaén, 1954) va debutar com a novel·lista fa quatre anys amb "La vida no regalada" (Roca Ed.), on va fer un retrat del trànsit de la dictadura a la Transició a través de la mirada d'un nen d'un poble de Jaén que arriba a Catalunya durant els anys 60 amb la seva família. Transsumpte del mateix autor, el Lorenzo acompanya el lector per la realitat de la immigració del franquisme.

Notícies relacionades i més

A "La muerte no desvelada", Bernardo és un orfe a causa de la guerra que viu en un poble de Sierra Mágina, una zona empobrida. Amb el temps, el jove buscarà nous horitzons. Cabrera parla en aquesta ficció de l'Andalusia oblidada i la vida de la gent que hi viu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents