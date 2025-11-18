Mamma Mia! es prepara al Kursaal per confirmar el seu rècord
Una brigada d'una quarantena de persones treballa en la descàrrega de materials i el muntatge escenogràfic del musical que ha polvoritzat totes les marques a Manresa
La producció, que va exhaurir fa vuit mesos les 7 funcions, s'estrena aquest dijous | La manresana Gina Gonfaus interpreta el paper de Sophie des de l'estrena a Madrid
Més d'un miler de funcions a Madrid i 800.000 espectadors. Més els 5.621 que sumarà a Manresa. El musical Mamma Mia!, un muntatge de ATG Entertainment, els mateixos productors que els darrers anys han portat al Kursaal Priscilla, reina del desierto, Grease i l’any passat, Chicago, el musical, ja ha desembarcat al teatre manresà per oferir set passis a partir d'aquest dijous i fins diumenge.
Una brigada d'una quarantena de persones estan treballant en la descàrrega de materials i el muntatge de l'escenografia del musical que ha polvoritzat totes les marques a la capital del Bages: 3.000 localitats dispensades en la primera hora de venda (el passat mes de febrer), més de 4.000 en acabar el dia i totes les sessions exhaurides 8 mesos abans de les representacions. I amb un plus: en el repartiment hi ha la manresana Gina Gonfaus, que interpreta el paper de Sophie, la filla de la protagonista, Donna.
L'espectacle, que es va estrenar al Teatre Rialto de Madrid l'octubre de 2022, farà parada a Manresa en el marc de la gira que, fins al juliol de l’any vinent, els durà també a Torrevieja, Córdoba, Sevilla, Valladolid, Salamanca, Alacant, Múrcia, Gijon, València, Sant Sebastian i fins a La Corunya. A Catalunya, només s'haurà pogut veure a Sant Cugat i, ara, a Manresa. Com expliquen els responsables del teatre manresà, la compra amb tantíssima antelació i l'alta demanda els va portar a gestionar una llista d'espera que, ara mateix, ja està tancada.
Mamma Mia! està basat en 23 grans èxits de ABBA com ara Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme, Chiquitita o The Winner Takes It All, entre d'altres. És un homenatge a les mares i a les filles, a l'amor i als vells amics. La producció, una comèdia musical per a totes les edats, ha estat guardonada com a Millor Coreografia pels Premis Teatre Musical.
Serà la segona vegada que aquest musical es representi al Kursaal: es va poder veure el juny del 2011 amb 4.669 espectadors -era el segon musical de gran format programat al teatre- amb la cantant Montserrat Teruel, la Mone, en el paper principal. En aquesta nova produccció, dirigida per Juan Carlos Fisher, l’adaptació feta per David Serrano comptarà amb la interpretació de Verónica Ronda en el paper de Donna, mare de la Sophie. Marc Parejo, Víctor González i Joan Olivé són els tres possibles pares i Joan Martínez és l'Sky, el promès de la Sophie.
Gina Gonfaus
La manresana Gina Gonfaus (2000) va debutar en l’escena professional dels musicals precisament amb Mamma Mia!, interpretant la jove Sophie que convida al seu casament en una illa grega els tres possibles candidats a ser el pare que mai ha conegut. L'aventura que començava l'octubre del 2022 a Madrid la compartia amb un altre talent bagenc, Jan Buxaderas (2000), que encarnava el paper de l’Sky, el promès de la Sophie. Un any després, l'actor deixava Mamma Mia! pel musical The Book of Mormon. Gonfaus va fer durant una temporada el paper de Júlia a la producció del Servei Educatiu El meu primer Nadal al Kursaal. A més, ha format part del cor d’escena en diverses edicions del projecte Fem Òpera!, també iniciativa del Servei Educatiu del teatre. I, actualment és una de les impulsores de La Nit de Musikaals, un espectacle que anualment acull el Kursaal, protagonitzat per joves actors i actrius de la Catalunya central.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT