Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor el fundador del grup Filmax Julio Fernández als 78 anys

President de Filmax fins al 2010, va produir films com '[REC]', 'Tapas', 'El lobo', 'Los sin nombre' i 'El perfume'

L'equip de 'REC3' amb el seu director Paco Plaza i el productor Julio Fernández i els actors Leticia Dolera, Diego Martín i Àlex Monner

L'equip de 'REC3' amb el seu director Paco Plaza i el productor Julio Fernández i els actors Leticia Dolera, Diego Martín i Àlex Monner / Pere Francesch

ACN

Barcelona

Julio Fernández Rodríguez, fundador del grup Filmax i el seu president fins l'any 2010, va morir aquest dilluns a Miami als 78 años, segons ha informat Filmax en un comunicat. En la seva carrera va produir desenes de pel·lícules com '[REC]', 'Tapas', 'El lobo', 'Los sin nombre', 'Darkness', 'El perfume', 'Diario de una ninfómana' o 'El Cid', va ser membre de l'Acadèmia del Cinema espanyola, conseller de la directiva d'EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), president de l'AEGACAT (Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña) i ha rebut nombrosos reconeixements com la Medalla Castelao del govern gallec o les claus de la ciutat de Barcelona i de Miami. També va crear el segell Fantastic Factory.

Nascut a A Fonsagrada, Lugo i resident a Barcelona des de fa anys, va iniciar la seva aventura en el món del cinema l'any 1983, viatjant a Hollywood per portar a Espanya llargmetratges. Anys després va adquirir la marca Filmax.

Filmax ha destacat que Julio Fernández era "un home apassionat, somiador i un gran visionari, amant del cinema, que va imprimir la seva il·lusió en cada projecte. La seva valentia per emprendre, innovar i apostar per noves formes de fer cinema va marcar l'ADN de la companyia des dels seus primers passos".

La companyia també ha recalcat que es va consolidar com "un dels artífexs de la nova etapa de la indústria audiovisual espanyola als anys 90", sent "un referent en la producció de cinema fantàstic i de terror, com el segell de la Fantastic Factory, i pel·lícules de cinema d'animació, premiades i reconegudes a tot el món".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents