Mor el fundador del grup Filmax Julio Fernández als 78 anys
President de Filmax fins al 2010, va produir films com '[REC]', 'Tapas', 'El lobo', 'Los sin nombre' i 'El perfume'
ACN
Julio Fernández Rodríguez, fundador del grup Filmax i el seu president fins l'any 2010, va morir aquest dilluns a Miami als 78 años, segons ha informat Filmax en un comunicat. En la seva carrera va produir desenes de pel·lícules com '[REC]', 'Tapas', 'El lobo', 'Los sin nombre', 'Darkness', 'El perfume', 'Diario de una ninfómana' o 'El Cid', va ser membre de l'Acadèmia del Cinema espanyola, conseller de la directiva d'EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), president de l'AEGACAT (Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña) i ha rebut nombrosos reconeixements com la Medalla Castelao del govern gallec o les claus de la ciutat de Barcelona i de Miami. També va crear el segell Fantastic Factory.
Nascut a A Fonsagrada, Lugo i resident a Barcelona des de fa anys, va iniciar la seva aventura en el món del cinema l'any 1983, viatjant a Hollywood per portar a Espanya llargmetratges. Anys després va adquirir la marca Filmax.
Filmax ha destacat que Julio Fernández era "un home apassionat, somiador i un gran visionari, amant del cinema, que va imprimir la seva il·lusió en cada projecte. La seva valentia per emprendre, innovar i apostar per noves formes de fer cinema va marcar l'ADN de la companyia des dels seus primers passos".
La companyia també ha recalcat que es va consolidar com "un dels artífexs de la nova etapa de la indústria audiovisual espanyola als anys 90", sent "un referent en la producció de cinema fantàstic i de terror, com el segell de la Fantastic Factory, i pel·lícules de cinema d'animació, premiades i reconegudes a tot el món".
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT