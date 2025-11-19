Joan Dausà obrirà la pròxima edició de l'Occident Summer Fest de la Cerdanya
L'artista presentarà al festival de Puigcerdà el seu cinquè disc en el marc de la gira 'Immortals'
Regió7
Manresa
El músic Joan Dausà acabarà la gira del seu disc, 'Immortals', a l'Occident Summer Fest de la Cerdanya. La gira del cinquè disc de Dausà, que es publicarà a la primavera de 2026, passarà per Girona, Vic , Lleida, Barcelona, Alcúdia (Mallorca), La Bisbal d'Empordà, Santa Susanna, Cambrils i, finalitzarà, a Puigcerdà.
L'actuació en aquest últim escenari està prevista per al 13 d'agost i servirà per obrir el festival.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes