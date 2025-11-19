Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joan Dausà obrirà la pròxima edició de l'Occident Summer Fest de la Cerdanya

L'artista presentarà al festival de Puigcerdà el seu cinquè disc en el marc de la gira 'Immortals'

Concert de Joan Dausà al Kursaal de Manresa

Concert de Joan Dausà al Kursaal de Manresa / Arxiu / Oscar Bayona

El músic Joan Dausà acabarà la gira del seu disc, 'Immortals', a l'Occident Summer Fest de la Cerdanya. La gira del cinquè disc de Dausà, que es publicarà a la primavera de 2026, passarà per Girona, Vic , Lleida, Barcelona, Alcúdia (Mallorca), La Bisbal d'Empordà, Santa Susanna, Cambrils i, finalitzarà, a Puigcerdà.

L'actuació en aquest últim escenari està prevista per al 13 d'agost i servirà per obrir el festival.

