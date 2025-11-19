Converteixen un poble de deu habitants de la vall de la Vansa en un set de rodatge d'un curtmetratge
'Flor del cel', que porta dos anys gestant-se, preveu preestrenes a Tuixent i la Seu d'Urgell durant la primavera
Albert L. Cobo
El nucli de Sisquer, que compta amb deu habitants i forma part del municipi de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell), s'ha convertit aquest dimecres en escenari de cinema. Tot plegat, de la mà del curtmetratge 'Flor del cel', que s'està rodant durant aquesta setmana en una dotzena de localitzacions de la vall de la Vansa i que també inclou una part de la història a Barcelona. De fet, el projecte audiovisual, que es va començar a elaborar fa uns dos anys, preveu divulgar i homenatjar l'ofici de les trementinaires, dones que recollien herbes remeieres en aquesta vall i les transportaven a peu arreu de Catalunya. La previsió és que, de cara a la primavera, es puguin organitzar tres preestrenes a Tuixent (Alt Urgell), la Seu d'Urgell i Mataró.
Una de les escenes del curtmetratge que s'ha rodat aquest dimecres ha tingut com a escenari l'exterior de Ca l'Arnau de Sisquer, casa on viu la trementinaire que protagonitza l'actriu Carme Sansa. En una de les gravacions es veu com personatge de la Joana, una nena de sis anys procedent de la comarca, truca a la porta. Per tirar-ho endavant, s'han mobilitzat fins aquest punt la trentena de persones que conformen l'equip tècnic i artístic del projecte, que porta a la vall de la Vansa i Tuixent des de dilluns i on preveu quedar-s'hi fins aquest dissabte.
Sansa, amb orígens a la Seu d'Urgell i reconeguda, entre d'altres, com a primera dama del teatre català, ha dit que està molt satisfeta de poder participar en el projecte i explicar com era l'ofici de les trementinaires: "Potser la gent no té una idea exacta del que feien, que si eren una mica bruixes i que eren... I bé, penso que eren unes dones que el que intentaven era curar i fer el bé", ha afirmat. També ha destacat que l'equip és jove i que estan fent molta pinya entre ells: "Aquesta tranquil·litat, aquestes nits, tants estels, que això a Barcelona no ho veus. Està sent un ple tot aquest rodatge", ha conclòs.
Per la seva banda, el director de 'Flor del cel', Eloi Aymerich, ha explicat que el moment de la gravació és "molt especial", tenint en compte que s'està portant a terme "una producció cinematogràfica d'una part de l'imaginari". També ha apuntat que feia molts anys que no es rodava una ficció d'època, ambientada a finals del segle XIX, a la vall de la Vansa i que, segurament, "hi ha moltes muntanyes, valls o façanes que s'estan filmant per primera vegada". En aquest sentit, ha valorat la bona acollida que ha tingut el projecte entre les institucions locals i l'ajuda rebuda per part de diferents agents: "Està sent molt bonir rodar de la mà de la comunitat", ha afirmat.
L'objectiu és que el curtmetratge, un cop passades les preestrenes previstes a la primavera de l'any que ve, es pugui veure en diversos festivals nacionals i internacionals. Tot plegat, amb una història que pretén oferir una mirada poètica i compromesa sobre la memòria de les dones del Pirineu. De fet, s'ha comptat amb l'assessorament sociolingüístic d'Isidre Domenjó, així com l'expertesa en botànica de la responsable del Museu de les Trementinaires, Lina Sevillano, i Suzette Böringer, productora de plantes medicinals.
La producció va a càrrec de la cooperativa audiovisual Clack amb el suport d'institucions com l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, diversos ajuntaments, així com també entitats locals. El projecte, d'un cost d'uns 50.000 euros, ha estat finançat en part gràcies a la col·laboració de les diverses administracions i també mitjançant una campanya de micromecenatge, a través de la qual s'ha recaptat 6.000 euros a partir de més de 150 aportacions.
