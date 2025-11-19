Saps quants discos d'ABBA es venen cada dia al món?
T'expliquem 10 curiositats del musical "Mamma Mia!", que aquest dijous arriba al Kursaal de Manresa
Mamma Mia! és un musical escrit per l'escriptora anglesa Catherine Johnson i explica la història de la Donna, una mare soltera i independent que porta un petit hotel en una idíl·lica illa grega. Ella sola ha criat a la seva filla Sophie, que es casarà properament. Sense que ningú ho sàpiga, Sophie (paper que interpreta la manresana Gina Gonfaus) llegeix el diari de la seva mare i descobreix tres amants: tres possibles pares! Per posar fi a la seva incertesa, la Sophie decideix convidar-los a tots tres al casament. Vols saber 10 curiositats del musical que arriba aquest dijous al teatre Kursaal de Manresa?
1. Mamma Mia! va ser el primer musical del món creat a partir de les cançons d'una banda, els suecs ABBA.
2. El nom fa referència a un dels èxits més importants del grup, Mamma Mia del 1975... una cançó que el grup, inicialment, no plantejava com a senzill.
3. L'estrena es va fer el 6 d'abril del 1999 al West End, el mateix dia que feia 25 anys del triomf d'ABBA al Festival d'Eurovisió amb Waterloo.
4. Des de llavors, han vist aquest musical més de 65 milions d'espectadors arreu del món en més de 440 ciutats i en 16 idiomes diferents.
5. La seva banda sonora ha estat gravada en anglès, alemany, espanyol, suec, francès, xinès, coreà i japonès
6. Quan l'actriu Meryl Streep va assistir a una de les representacions de Broadway va escriure una carta d'agraïment dirigida a actors i productors en la qual deia: "si alguna vegada teniu al cap fer-ne una pel·lícula, truqueu-me".
7. I ho van fer. El 2008 s'estrenava la versió fílmica dirigida per Phyllida Lloyd i escrita per Benny Andersson i Björn Ulvaeus, amb el guió basat en el musical i protagonitzada per Meryl Streep (Donna Sheridan), Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård i Amanda Seyfried. Deu anys després, el 2018 s'estrenava al cinema Mamma mia, ja hi tornem a ser!
8. En l'actualitat, Mamma Mia! ocupa el primer lloc en la llista dels musicals 'jukebox' més vistos de la història de Broadway.
9. El muntatge és un dels cinc musicals amb més permanència en els teatres londinencs de tota la història.
10. Saps quants discos d'ABBA es venen cada dia al món? 4.000
