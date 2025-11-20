Un nou Rovelló i un nou Satanàs per als Pastorets dels Carlins, que faran una funció més
Robert Canet, que va recuperar el vincle amb la companyia manresana l'any passat, farà el paper de Rovelló i Ignasi Rius es reincorpora com a Satanàs
La representació nadalenca manté el tàndem de direcció femení format per Maribel Montardit i Imma Torrecillas i millorarà il·luminació i vestuari
Regio7
Un dia més i canvis en el repartiment. Els Pastorets d'Els Carlins ja tenen a punt una nova edició que enguany s’allargarà amb set funcions, els dies 26, 27 i 28 de desembre i 1, 3, 4 i 6 de gener. Serà una de les novetats de l'espectacle nadalenc que es representa anualment a Manresa i al mateix espai des de 1910.
L’entitat manresana aposta aquesta temporada per un repartiment renovat, amb Robert Canet en el paper de Rovelló i Ignasi Rius encarnant un nou Satanàs. Canet, que havia trepitjat l’escenari d’Els Carlins durant l’adolescència, va recuperar el seu vincle amb la casa l’any passat, quan va incorporar per primera vegada a l’equip d’Els Pastorets. Rius, per la seva banda, es va iniciar en el món teatral fa vint-i-cinc anys precisament a Els Pastorets de l’entitat interpretant papers menors i ha mantingut el contacte amb la casa formant part de la companyia en diversos projectes. Enguany, es reincorpora al muntatge prenent el relleu de Satanàs.
Amb més de quaranta intèrprets a escena, Els Pastorets d’Els Carlins presentaran aquest Nadal millores tècniques en projeccions i il·luminació —gràcies a la incorporació de nous punts de llum a la sala— i ajustos de vestuari, especialment a les escenes infernals, que reforcen la potència visual del muntatge. L'any passat i per primer cop en la seva més que centenària història, la batuta dels Pastorets d'Els Carlins la va portar un tàndem femení, Maribel Montardit i Imma Torrecillas, que van assumir les regnes del tradicional espectacle nadalenc, el clàssic que signa Folch i Torres. Aquest any hi tornen.
La nova temporada
La temporada d’Els Pastorets d’Els Carlins d’enguany inclourà 7 funcions. Les dates de funcions són el 26, 27 i 28 de desembre i l’1, 3, 4 i 6 de gener, a les 18h. L’espectacle es representarà a Els Carlins, situat al carrer Sabateria, 3-5, a Manresa. Des d’avui, les entrades es poden adquirir a través del web (https://entrades.elscarlins.cat/). L’obra tindrà una durada d’uns 120 minuts sense entreacte.
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes