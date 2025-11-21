Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!"

El gerent del Kursaal, Jordi Basomba, explica que es van plantejar allargar a dues setmanes l'estada del musical d'ABBA a Manresa

Per al futur, no es descarta fer el salt amb títols "potents" com podria ser "Els Miserables", que ara fa temporada a Madrid

Susana Paz

Manresa

Els deu musicals que des del 2011 han pujat a l'escenari del Kursaal, sumant el Mamma Mia! d'aquest 2025 hauran portat 46.000 espectadors a l'equipament manresà. D'aquests, hi ha dos títols que han repetit: Grease (el 2013 i el 2023) i, ara, el muntatge basat en les cançons d'ABBA, que es va veure primer cop al teatre de la capital del Bages el 2011. Si Grease és "el musical infal·lible", estrenat el 1971 a Chicago i empès per l'adaptació cinematogràfica del 1978 amb John Travolta i Olivia Newton-John, Mamma Mia!, explica Jordi Basomba, gerent de Manresa d'Equipaments Escènics, s'ha revelat com "un fenomen" més nou però igual o encara més infal·lible que la brillantina de Travolta. En comú hi ha, també, l'embranzida del film protagonitzat el 2008 per Meryl Streep i Amanda Seyfried.

D'on ve el públic de Mamma Mia!?

La mida del fenomen la dona l'excepcional venda d'entrades: "en una setmana estava gairebé tot venut i això és molt significatiu", apunta Basomba, si es té en compte que el primer dia que es dispensaven localitats al Kursaal acabava amb pràcticament el 90% de l'aforament ple... vuit mesos abans de les representacions. Les 5.600 persones que aquests dies ompliran el teatre manresà, explica Basomba, provenen sobretot de Manresa (el 42%), del Bages (el 33%) i de l'àmbit de la Catalunya central (el 16%). La resta, el 9%, són de diferents punts de Catalunya.

Aquesta nova producció de Mamma Mia!, que farà temporada a Barcelona el pròxim setembre, ha recalat en gira a Sant Cugat i, aquest cap de setmana, a Manresa. A la població vallesana, que feia uns anys que no programava musicals de gran format, van fer 14 funcions. S'ho van plantejar, a Manresa? "Sí, però vam valorar que el radi d'influència de Sant Cugat, que són vora 3.000.000 milions de persones, no és el nostre que és, sobretot, comarcal". Malgrat això i a pilota passada, apunta el gerent de MEES, "amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut fer dues setmanes... i potser fins i tot tres!". És evident, diu, "que no en tenim la prova, perquè encara no ha passat", remarca, però la tendència crida a plantejar-s'ho en un futur amb títols "que d'entrada ja són un reclam".

Musicals potents per créixer en dies

"Comprometre't a vendre 10.000 entrades per a 14 funcions s'ha de fer amb un espectacle potent". I posa l'exemple d'Els Miserables, que ara mateix està fent temporada a Madrid i que té a l'elenc a la bagenca Sílvia Cordero. "Si surt de gira d'aquí a dos o tres anys seria per pensar-s'ho", reflexiona Basomba, tenint en compte com funciona el mercat cultural actual amb entrades que es posen a la venda a un any vista. "El nostre públic, ara mateix, està molt acostumat a les 7 funcions i aquestes entrades es venen fàcilment. Amb 14 potser no ompliríem totes les sessions d'una manera tan ràpida, però en tres o quatre mesos si l'espectacle s'ho val jo crec que sí".

El fenomen Mamma Mia!: una experiència familiar

El primer Mamma Mia! que es va poder veure a Manresa va ser el 2011, amb 4.669 espectadors i ocupa la quarta posició en el rànquing dels 10 musicals programats a Manresa. La nova producció se situarà al capdavant. Per a Basomba, Mamma Mia! té dos components "imbatibles: les cançons d'ABBA, que tothom coneix i que canten totes les generacions". Un efecte karaoke que, a més, se sustenta en una història d'amor, "blanca", perfecta per a tots els públics: "Anar a veure Mamma Mia! és una experiència familiar que reuneix la iaia, la mare i la neta".

El públic de musicals: diferent de l'habitual

Basomba té molt clar que el públic dels musicals no és l'espectador habitual "que es compra l'abonament de teatre. No és una peculiaritat d'aquí, passa a tot arreu. És un gènere diferent. Hi ha públic que només ve un cop a l'any al teatre i és per veure un musical". I del gènere, apunta, "n'hi ha 6 de molt coneguts". Però de muntatges "n'hi ha molts i molt bons". El Kursaal, explica, també s'està plantejant obrir una porta a musicals dels quals "la gent no coneix ni una cançó". Serviria per respondre dues preguntes: "La gent es deixaria sorprendre? Estem creant un públic de musicals?".

