Bad Gyal publica 'Fuma', un nou avançament del seu segon disc
La cançó beu de l'electrònica, la 'guaracha' i el dancehall
ACN
La cantant Bad Gyal ha publicat aquest divendres 'Fuma', un nou avançament del seu segon disc, que sortirà el 2026, i que arriba acompanyat d'un videoclip dirigit per Didi Domenech, responsable del vídeo de 'Bota niña', juntament amb Anitta. Produïda per Danja, Bombocat, Gima i Cromo X, 'Fuma' és una cançó que beu de l'electrònica, el dancehall i la 'guaracha'. Bad Gyal havia interpretat el tema en alguns dels concerts del seu Bikini Badness Tour. Fins ara els avançaments del nou àlbum han estat 'Da me' i 'Última noche', al costat d'Ozuna.
En declaracions a Los40 aquest dimecres a la catifa vermella de la gala dels Premis GQ men of the year 2025, Bad Gyal ja va explicar que 'Fuma' no s'assembla gens a la cançó 'Da me' i és "bastant rara" dins del seu estil habitual. "És una 'guaracha', és més electrònica i és un gènere que m'encanta, que gaudeixo molt quan surto de festa i em venia molt de gust experimentar amb això".
'Fuma' arriba acompanyada d'un videoclip dirigit per Didi Domenech, responsable del vídeo de 'Bota niña', juntament amb Anitta. En aquest nou videoclip, Alba Farelo n'és la protagonista en una base giratòria (giratutto), vestida amb dissenys de Dsquared2, Coperni i peces d'Agent Provocateur, Chanel i Fendi.
Amb la mirada posada a la gira del nou tour que arrencarà al Palau Sant Jordi, Bad Gyal ja suma sis sold out: un al Roig Arena de València i un altre a l'Arena Miribilla a Bilbao, i dos al Movistar Arena de Madrid i dos al Palau de Sant Jordi de Barcelona. Encara queden disponibles entrades per les terceres dates de Barcelona i Madrid, la segona data de Bilbao i els concerts de Sevilla i La Corunya. Pròximament, s'anunciaran les dates internacionals del tour. Així mateix, Bad Gyal serà una de les caps de cartell de la pròxima edició del Primavera Sound.
A finals de setembre, Bad Gyal va anunciar que el 2026 publicaria un nou disc. Durant els Premis Joventut a Panamà, Alba Farelo va avançar que estava treballant en el nou projecte.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»
- L’Ajuntament de Manresa afronta 51 contenciosos més pels diners que han de pagar propietaris de Guimerà
- Fotos inèdites de la repressió posterior a la mort de Franco