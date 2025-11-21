Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bad Gyal publica 'Fuma', un nou avançament del seu segon disc

La cançó beu de l'electrònica, la 'guaracha' i el dancehall

La cantant Bad Gyal al Share Festival

La cantant Bad Gyal al Share Festival / Jordi Borràs

ACN

Barcelona

La cantant Bad Gyal ha publicat aquest divendres 'Fuma', un nou avançament del seu segon disc, que sortirà el 2026, i que arriba acompanyat d'un videoclip dirigit per Didi Domenech, responsable del vídeo de 'Bota niña', juntament amb Anitta. Produïda per Danja, Bombocat, Gima i Cromo X, 'Fuma' és una cançó que beu de l'electrònica, el dancehall i la 'guaracha'. Bad Gyal havia interpretat el tema en alguns dels concerts del seu Bikini Badness Tour. Fins ara els avançaments del nou àlbum han estat 'Da me' i 'Última noche', al costat d'Ozuna.

En declaracions a Los40 aquest dimecres a la catifa vermella de la gala dels Premis GQ men of the year 2025, Bad Gyal ja va explicar que 'Fuma' no s'assembla gens a la cançó 'Da me' i és "bastant rara" dins del seu estil habitual. "És una 'guaracha', és més electrònica i és un gènere que m'encanta, que gaudeixo molt quan surto de festa i em venia molt de gust experimentar amb això".

'Fuma' arriba acompanyada d'un videoclip dirigit per Didi Domenech, responsable del vídeo de 'Bota niña', juntament amb Anitta. En aquest nou videoclip, Alba Farelo n'és la protagonista en una base giratòria (giratutto), vestida amb dissenys de Dsquared2, Coperni i peces d'Agent Provocateur, Chanel i Fendi.

Amb la mirada posada a la gira del nou tour que arrencarà al Palau Sant Jordi, Bad Gyal ja suma sis sold out: un al Roig Arena de València i un altre a l'Arena Miribilla a Bilbao, i dos al Movistar Arena de Madrid i dos al Palau de Sant Jordi de Barcelona. Encara queden disponibles entrades per les terceres dates de Barcelona i Madrid, la segona data de Bilbao i els concerts de Sevilla i La Corunya. Pròximament, s'anunciaran les dates internacionals del tour. Així mateix, Bad Gyal serà una de les caps de cartell de la pròxima edició del Primavera Sound.

A finals de setembre, Bad Gyal va anunciar que el 2026 publicaria un nou disc. Durant els Premis Joventut a Panamà, Alba Farelo va avançar que estava treballant en el nou projecte.

