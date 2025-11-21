Catalans i anglesos s’uneixen per cantar contra el feixisme
Dos cors reivindicatius, inCORdis, de Manresa, i Commoners Choir, de Leeds, actuaran dissabte en un teatre Conservatori ple amb un repertori que homenatja a tots aquells que van implicar-se en la lluita contra Franco, ara que fa 50 anys que va morir
50 anys de la mort de Franco però encara no s’ha pogut acabar amb el feixisme. Ho diu la lletra de la cançó El dia que el nazi va morir (The day the nazi died), que fa referència al suïcidi de Rudolf Hess el 1987 a la presó de Spandau, on complia condemna perpètua: «i a tots aquells historiadors els dius que haurien de saber que realment els nazis mai no es varen extingir». Dos cors reivindicatius cantaran plegats dissabte (18 h) al teatre Conservatori de Manresa amb el lema No passaran!, en homenatge a tots aquells que van implicar-se en la lluita contra el feixisme en la Guerra Civil. Amb la seva proposta, el cor manresà inCORdis, creat el 2013 dins de l’Ateneu Popular La Séquia, i el Commoners Choir, fundat el 2015 a Leeds, gairebé han exhaurit totes les entrades.
La història de com s’ha forjat aquest concert és «llarga i bonica», assenyala Josep Maria Vilar, director dels inCORdis. Fent cerca per trobar cançons per ampliar el repertori del cor manresà (una tasca en la qual tothom fa aportacions), Vilar va anar a parar a una cançó, Citizen Shanty (Ciutadans del món) del Commoners Choir, que només interpreta cançons pròpies. Interessat, es va dirigir al seu director, Boff Whalley, que precisament va crear El dia que el nazi va morir, quan integrava el grup anarcopunk Chumbawamba, conegut internacionalment pel tema I Get Knocked Down (1997). Li va demanar les partitures de Citizen Shanty, però li va passar uns àudios, que és com treballa el Commoners Choir.
Una cançó a l’autocar
Així, els inCORdis van estrenar aquest tema, traduït al català, en una actuació a l’Anònima la primavera del 2024, i van enviar l’enregistrament al músic anglès. «Va contestar ràpidament. Que l’havien escoltat a l’autocar, quan tornaven d’una actuació, i que als integrants de cor els hi havia agradat i fet molta il·lusió», recorda Vilar. La conclusió va ser que havien de fer algun projecte plegats.
Els dos cors tenen molts punts en comú, especialment en el seu caràcter reivindicatiu. De fet, aquest concert serà l’estrena dels inCORdis al teatre Conservatori. Només hi han fet alguna incursió com a convidats perquè «no és el nostre hàbitat natural. Diem que tenim dues ànimes: la de cantar al carrer en manifestacions o desnonaments, si hi podem ser; i la de fer actes més organitzats, com els concerts a l’Anònima. I, musicalment, també són dos entorns diferents: en un cas la música és més secundària i en l’altre podem fer 3 o 4 veus». Actualment integren inCORdis 51 cantants, i al Conservatori seran 45, que se sumaran als 61 del Commoners Choir. En total, més de 100 persones cantant plegades les tres cançons finals: Bella Ciao, ¡Ay Carmela! i Ciutadans del món (Citizen Shanty).
«Tots som ciutadans del món»
Bella Ciao sonarà en dues versions: la coneguda per tothom a càrrec d’inCORdis i la que ha creat el Commoners Choir. Per a ¡Ay Carmela!, els anglesos han fet l’esforç d’aprendre’s la lletra en castellà i serà curiós, segons Vilar, veure com sona el «Rumba la rumba la rumba bam!» amb diferents accents. Mentre que a Citizen Shanty, que agafa la música de cançons típiques dels mariners britànics, es combinaran estrofes en català i en anglès per explicar: «donem la mà als que arriben d’un altre país: tots som ciutadans del món».
Prèviament, hi haurà dos blocs de 9 cançons: el primer a càrrec d’inCORdis i el segon, dels Commoners. «El feixisme té tantes cares que pràcticament totes les cançons del repertori hi lligaven, però hem intentat acotar les que quadrin bé amb el lema», apunta Vilar, que destaca l’impacte que pot tenir el cor anglès: «són la novetat».
Els 61 anglesos s'allotgen a l'alberg
Els 61 integrants del Commoners Choir que vindran a actuar a Manresa s’allotjaran des de divendres i fins dilluns a l’alberg del Carme. La majoria arribaran a Catalunya amb avió, però n’hi ha que, per reduir la seva petjada ecològica, faran el viatge des de Leeds en tren (més de 14 hores de viatge).
Divendres a la tarda hi haurà la trobada amb els inCORdis, amb berenar i assaig a l’església del Carme. Dissabte es farà assaig al matí i concert a la tarda. I diumenge s’han ofert diverses opcions: recorregut per l’entorn natural de Montserrat, visita a la Seu i ruta per indrets de la Manresa alternativa i revolucionària.
