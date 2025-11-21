L'Escolania de Montserrat i dues d'Alemanya i Dinamarca omplen la Sagrada Família pel centenari de la mort de Gaudí
Les tres corals infantils han interpretat temes propis i repertori conjunt europeu
ACN
La basílica de la Sagrada Família ha acollit aquest divendres al vespre un concert internacional d’escolanies europees, en el marc del programa que commemora el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. L’acte ha estat també un homenatge al mil·lenari de Montserrat, i ha reunit tres formacions corals de reconegut prestigi: l’Escolania de Montserrat, el Copenhagen Boys Choir (Dinamarca) i el Tölzer Knabenchor de Baviera (Alemanya). Aquest concert es repetirà dissabte a la basílica de Montserrat.
Durant l’actuació, les tres escolanies han ofert interpretacions pròpies i també un repertori conjunt que ha combinat obres del patrimoni coral europeu. El cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha donat la benvinguda als assistents. A l’acte també hi ha intervingut el Pare Efrem, sotsprefecte de Montserrat.
