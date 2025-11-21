El manresà Josep Ritort deixa la Secretaria General de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació
L'entitat també prepara un relleu a la presidència, que tindrà lloc en l'assemblea de l'any vinent
Regió7
Canvis al capdavant de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC). El manresà Josep Ritort ha presentat la renúncia com a secretari general després de setze anys en el càrrec, segons ha anunciat la mateixa entitat, que agrupa més de 600 mitjans de Catalunya, el País Valencià i les Balears. També hi haurà relleu a la presidència, aquesta, però, en l'assemblea de l'any vinent, quan l'actual president, Ramon Grau, cedirà el càrrec a Ramon Torrents, editor de les publicacions SOM del Vallès Oriental i actual tresorer de l'associació.
Ritort, que va ser editor de la revista Secundèria i col·laborador de Regió7, va exercir de president de l'AMIC entre el 2007 i el 2009, quan l'entitat encara es deia Associació Catalana de Premsa Gratuïta (ACPG). Amb el manresà com a secretari general, l'associació ha crescut dels 181 associats de fa setze anys als 600 actuals i ha estat l'impulsor de projectes com els concursos Ficcions i Amic Directes, adreçats a estudiants.
En una carta adreçada als mitjans associats, Ramon Grau explica que "és un bon moment per renovar maneres de fer i d'afrontar els nous reptes que no tan sols té l'entitat, sinó que té el sector amb moltes incerteses. La comunicació de proximitat no està en crisi, però sí que pateix el seu model de negoci. Són molts els reptes i els deures i a l'AMIC li cal una renovació i rejovenir els responsables de l'entitat".
Dins d'aquest canvi s'emmarca la renúncia de Ritort. Grau en diu que el manresà "ha demanat fer aquest pas (al costat)" en un moment en què, per "l'increment de feina dels darrers temps, la salut se li ha ressentit". I afegeix: "És indiscutible que l'AMIC no seria el que és sense el Josep i tot i els entrebancs, se'n pot anar amb la satisfacció d'haver fet créixer l'entitat i d'haver-ho donat tot, més enllà d'una feina. Comptem amb ell per fer el millor traspàs".
En les setmanes vinents, l'AMIC incorporarà un nou secretari general i un cap de projectes que faran tàndem amb l'equip de l'entitat.
Renovació al capdavant de la Junta
Quant a la seva pròpia decisió de deixar la presidència de l'associació de mitjans, Grau assenyala que, "a la propera assemblea portaré disset anys de president, sis a la primera etapa des de la seva fundació i onze en aquesta. No crec que allargar-se excessivament en un càrrec sigui bo per un mateix i per l'entitat. És necessari el relleu, nous aires i la força que cal per a un gran projecte com l'AMIC. És un bon moment per plantejar un canvi a mesos vista, per procurar un traspàs i una transició que no alteri el funcionament de l'entitat".
A partir d'ara i fins al juliol, detalla, comença un "procés de substitució" que culminarà amb la presa de possessió de Ramon Torrents en la propera assemblea. D'ell, en destaca que és "una persona jove, coneixedora del sector i amb l'ADN AMIC, que estima l'entitat i que estic segur que a partir de l'assemblea de l'estiu, afrontarà els grans reptes que tenim al davant".
Fins a l'assemblea, Torrents assumirà el càrrec de vicepresident primer, i la seva funció de tresorer l'agafarà David Arias, fins ara secretari. Aquest càrrec l'ocuparà Carmina Crusafon. També s'incorpora com a vicepresident Joan Camp, impulsor de projectes com la Catosfera, els premis Sonor o Miravisions, càrrec que també ostenten Joan Antó, Pau Brunet -responsable de l'àrea digital de Regió7- i Zaida Torregrosa. Com a vocals, es mantenen Meritxell Pérez, Bep Al·lès, Marc Basté, Mariola Dinarès, Mateu Ros, Lluís Rovira i Àlex Ladrón de Guevara.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»
- L’Ajuntament de Manresa afronta 51 contenciosos més pels diners que han de pagar propietaris de Guimerà
- Fotos inèdites de la repressió posterior a la mort de Franco