La píndola de la felicitat: Mamma Mia! fa teràpia col·lectiva al Kursaal
La producció que fins diumenge omplirà el Kursaal amb 5.600 ànimes és un producte escènic molt ben cosit que dona el que se li demana
Una pletòrica i feliç Gina Gonfaus, que es va endur els més forts aplaudiments de la nit, llueix en l'estrena del musical amb les cançons d'ABBA
"Si em veiés el meu 'fisio'. No sé què diria!". No, no sabem que li hauria dit el seu 'fisio' si l'hagués vist, a ella, i a les 800 persones més que dijous a la nit van omplir la Sala Gran del Kursaal, cantant i movent malucs al ritme de Waterloo d'ABBA. Potser l'hauria aplaudit, el mateix que ella i 800 persones més van fer, de peu dret, en la recta final del musical Mamma Mia!, quan la companyia en ple comparteix amb el públic gairebé en forma de karaoke l'explosió final d'un muntatge convertit en teràpia. Teràpia col·lectiva, sobretot. Ni el millor massatge deixa anar tantes endorfines per metre quadrat.
Amb veus i música en rigorós directe (important, d'enllaunats també n'hi ha), la producció que fins diumenge omplirà el Kursaal amb 5.600 ànimes (el rècord de tots els musicals que han passat pel teatre manresà) té, abans de començar, els dos ingredients bàsics per acabar amb el públic dempeus: una música infal·lible i una història amb final feliç que els actors i actrius traslladen de l'escenari a la platea. Tant se val que tothom sàpiga com acaba el conte i el que passa des del moment que s'aixeca el teló i la Sophie (Gina Gonfaus) introdueix tres cartes en una bústia (sí, una bústia). I aquesta és la gràcia: el públic ho sap tot i ho vol viure tot i reviure-ho tot, si és possible. Si el muntatge rutlla, per interpretacions, veus i coreografies, no només The Winner Takes It All, com cantarà poderosament la Donna en un dels moments àlgids de la nit que va fer emmudir la platea, sinó que guanyarà tothom.
La manresana Gina Gonfaus es llueix en l’ovacionada estrena de «Mamma Mia!»
Amb el públic dempeus cantant i ballant Mamma Mia!, Dancing Queen i Waterloo després de brindar els més forts aplaudiments a l’actriu a manresana Gina Gonfaus, que jugava a casa, ho sabia i es va lluir. I amb ovació per a l’equip. Així acabava ahir a la nit la funció d’estrena de Mamma Mia! en un Kursaal que s’ho va passar pipa. Va ser el primer dels set plens que s’esperen fins diumenge del musical de les cançons d'ABBA.
L’imaginari col·lectiu és molt potent. I el que trasllada el Mamma Mia! instal·lat al Kursaal és un producte escènic molt ben cosit. Un vestit que s’estira i s’escurça i en el qual, titulars i elenc, han de complir al mil·límetre. Perquè si es veu alguna costura (com a l’escena de Chiquita, per exemple, amb una Donna que va començar la funció en ratxa, va afluixar i va brillar en la segona part) el xou ha de continuar. Impecable la manresana Gina Gonfaus, que porta més d’un miler de funcions i que es va menjar sense esforç la primera part d’un musical on es guanya el protagonisme a pols. I modèlics el trio de pares (Marc Parejo, Víctor González i Joan Olivé) i el duet d’amigues de la Donna (Ela Ruiz i Beatriz Mur): en ells recau el to còmic que demana qualsevol drama. Encara que sigui Mamma Mia!
Passin i vegin: la porta d'entrada a la funció
A més del servei de bar al vestíbul del teatre, la producció que porta Mamma Mia! (ATG Entertainment) ha instal·lat tot un atrezzo del musical que presideix una gran porta blava; al costat, una barca vermella amb tot el necessari per anar a pescar. Idílic? És l'espai del photocall on, ahir, desenes de persones, en parella o en grup, es fotografiaven just abans de la funció. Una munió de gent que col·lapsava les fileres per accedir a la platea o a l'amfiteatre, però que arrencava els primers somriures.
Segurament, la millor qualitat d’aquest Mamma Mia!, que creix en intensitat a la segona part, és que s'allunya de l'estridència i amb una aparent naturalitat fa encaixar tots les peces: una escenografia que introdueix directament l’espectador en la trama, unes coreografies que no ho semblen i un exigent acoblament de text i cançons que ho posen molt fàcil per a l’espectador. Un còctel escenic que fa d’aquest muntatge un musical que juga a ser un musical. I a qui no li agrada jugar? El públic de dijous va acompanyar els intèrprets pas a pas fins a deixar-se anar. Com ells van fer al final. I com va fer una pletòrica i feliç Gonfaus que es va endur els més forts aplaudiments de la nit i que va exercir per uns segons de mestra de cerimònies per convidar el públic a viure el final de la nit amb una tríada infal·lible: Mamma Mia!, Dancing Queen i Waterloo. Ovació assegurada i malucs desencaixats. El fisio? Segurament també hi era, al teatre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»