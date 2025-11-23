Els musicals de gran format tornaran al Kursaal al 2027
El teatre anuncia durant les funcions de "Mamma mia!" que l'any vinent no hi haurà cap producció d'aquesta envergadura
No hi haurà musical de gran format l'any vinent però probablement sí el 2027. Els espectadors que esperaven aquests dies abans de cadascuna de les set funcions de "Mamma mia!" que el Kursaal anunciés el títol del 2026 s'han trobat amb el contrari: des de l'escenari s'ha anat comunicat a cada tongada de 800 persones -ple en cada sessió des de dijous i fins avui diumenge- que s'està treballant per tornar a acollir un espectacle d'aquestes característiques d'aquí a dos anys. Sona "Els miserables" per a una data molt especial: el 2027 es complirà el centenari del teatre del Passeig Pere III.
La funció comença dues vegades
El sisè passi de "Mamma mia!" d'aquest diumenge al matí ha començat amb anècdota. Després del medley inicial, ha aparescut a l'escenari l'actriu manresana Gina Gonfaus i de seguida ha tornat a marxar, s'han apagat els llums i la megafonia ha anunciat que s'interrompia la funció per un problema tècnic. L'espera, però, ha estat escassa perquè en un minut s'ha pogut reiniciar l'obra.
"L'any passat, durant les funcions de "Chicago" vam anunciar que la tardor següent vindria "Mamma Mia!" i, probablement, molta gent esperava que aquest cop féssim el mateix", ha explicat Joan Morros, responsable del Galliner, a aquest diari. En comptes d'això, abans de cada funció, s'ha fet saber als assistents que el 2026 quedarà orfe de grans formats a l'espera del 2027.
"Hem de tenir present que hi ha gent que potser només ve al Kursaal un cop l'any quan tenim el gran musical, per això hem volgut avisar", ha afirmat Morros. En part, la decisió ve motivada perquè hi ha produccions que, per les dimensions del muntatge, no poden passar per Manresa. "Tens, per exemple, "El fantasma de l'òpera", però el muntatge dura tres setmanes i nosaltres no podem parar el Kursaal un mes", ha afegit el promotor cultural.
Altres espectacles no giren, com per exemple el "Mar i cel" que ha estat mes de mig any en cartell a Barcelona recentment. El que sí que es plantegen des de Manresana d'Equipaments Escènics, l'empresa municipal que gestiona els teatres públics de la ciutat, és apostar per musicals que puguin tenir prou audiència per estar-se dues setmanes al Kursaal. Una situació que, com va explicar Jordi Basomba, gerent de Manresana, a Regió7, podria succeir si acaba venint la producció d'"Els Miserables".
El gènere del teatre musical, però, no estarà absent de la programació del Kursaal durant el proper any. En el cartell del primer semestre -que es presentarà en públic i amb accés gratuït aquest dimecres al vespre al mateix teatre- hi ha títols com "Gaudí", d'Albert Guinovart, "El musical més petit" i la Nit de Musikaals.
