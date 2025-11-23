"Et faran un home", "La travessa" i "Titó" de 3Cat, entre els guanyadors dels Premis Zoom 2025 d'Igualada
La Millor sèrie de ficció del Zoom d'Igualada ha estat per a "Los sin nombre", dirigida per Pau Freixas i coproduïda per Filmax i Movistar Plus+. El jurat la va premiat per ”l’atrevida, innovadora i arriscada posada en escena, sent una sèrie rodada només amb un zoom; per l’atmosfera intrigant mantinguda durant tots els episodis; per l’excel·lent direcció d’actors i per la magnífica direcció de fotografia”. En aquesta edició, que es va tancar dissabte, el certamen ha reconegut 12 produccions, majoritàriament catalanes tot i que amb alguna menció internacional. Els organitzadors destaquen la capacitat d’adaptació del certamen en un sector tan canviant com l’audiovisual.
La gala de cloenda dels XXIII Premis Zoom de la Televisió i les Plataformes Digitals va tenir lloc al teatre municipal l’Ateneu d’Igualada. L’acte, conduït per la periodista Danae Boronat amb la col·laboració especial de l’actor còmic David Fernández, va reunir nombroses personalitats del sector audiovisual català i estatal.
Durant la gala es va homenatjar els periodistes, Helena Garcia Melero i Ramon Pellicer, per la seva gran trajectòria i una carrera marcada pel rigor professional. Helena Garcia Melero, que va iniciar la seva carrera als 24 anys com a presentadora del telenotícies de TV3, va recollir el premi recordant els més de trenta anys de feina a televisió de Catalunya al costat de professionals com Salvador Alsius, Carles Francino i Josep Cuní. Una de les seves col·laboradores televisives, Empar Moliner, la va felicitar per sorpresa des de l’escenari.
Per altra banda, Ramon Pellicer, que ha estat una de les cares més reconegudes de la televisió de casa nostra, va agrair que existeixin premis a la trajectòria just en un moment on es premia la instantaneïtat i s’aposta pel que és breu i sintètic. Pellicer va dedicar el premi a la família, i va rebre un ram de flors per sorpresa de la periodista Cristina Riba, que durant molt de temps ha estat la seva parella professional a la pantalla presentant el Telenotícies.
Enguany, com a fet excepcional, l’organització dels premis va decidir atorgar un Premi a la Trajectòria a un dels membres del jurat, el productor i director de televisió Jaume Santacana, per la seva dedicació al món audiovisual i per transmetre el seu saber a noves generacions. Santacana va agrair el premi i ha demostrat la seva implicació amb els Premis explicant que els dos dies de l’any que és més feliç són el dia de Reis i el dia del Zoom.
Els guardonats
"Die Niechte des Polizisten" va ser la producció guardonada com a Millor TVMovie de Ficció. El film alemany, dirigit per Dustin Loose i amb producció de Wiedemann&Berg i SWR ha destacat, en paraules del jurat, “per la seva excel·lent qualitat narrativa, el seu pols dramàtic i una història que retrata joves agents enfrontant-se al crim organitzat i a la influència de l’extrema dreta; per les grans interpretacions, amb Magdalena Laubisch al capdavant; i per ser un thriller que manté en tensió i fa reflexionar sobre el poder dels cossos policials”.
En la categoria d’entreteniment, "La Travessa. Expedició Mediterrani" hva ser premiada com a Millor Format. Una producció d’Aguacate & Calabaza Films i 3Cat presentada per Laura Escanes que, amb paraules del jurat, destaca per la seva qualitat tècnica en realització, direcció de fotografia i disseny sonor. El jurat també ha volgut destacar la gran tasca de l’equip, encapçalat per Ruy Balañá, que “converteix el programa en una autèntica oda a la bellesa del nostre país”.
Pel que fa a la secció de programes culturals, el guardó a Millor Format Cultural i Divulgatiu va ser pel documental "Plat en Blanc" produït per Abacus i 3Cat. Sota la direcció d’Alan Fàbregas i Ramon Pardina, el jurat va destacar “la seva proposta estètica i narrativa” i la capacitat “per narrar a la perfecció un procés creatiu i complex com és l’alta cuina”. A més, el jurat va fer una menció especial a "León de Perú", el primer contingut produït íntegrament pels mitjans del Vaticà, reconegut per “la mirada humil i profundament emotiva amb què retrata un fet històric” com és el pas de Lleó XVI pel Perú.
En la secció d’esports, el guanyador a Millor Format Esportiu va ser el documental "Morata: no saben quién soy" dirigit per Álvaro García Cuesta. Produït per FJX Media, The City Talking i MovistarPlus+, el jurat va defensar la seva elecció per la sensibilitat del projecte en relatar un problema de salut mental i amb una narrativa que “va més enllà de l’àmbit esportiu”.
En informatius, el Millor Format Informatiu ha estat per "La bona mort" de 3Cat. Sota la direcció de Begoña Grigelmo Miquel i Xavier Brichs, el jurat va remarcar “la sensibilitat, el rigor i la profunditat” en què es tracta la mort digna, “amb una mirada íntima i respectuosa de l’eutanàsia”.
El primer guanyador de la categoria infantil i juvenil, nova d’aquesta edició, va ser "Titó", que va recollir el premi a Millor Format Infantil i Juvenil. Dirigit per Cristina Jiménez i produït per 3Cat va ser reconegut per “connectar amb els infants a través de l’exploració, l’humor i la descoberta del territori, amb una estètica atractiva que educa, diverteix i fomenta valors”.
Fora de secció oficial, "Hospital de Proximitat" va recollir el Premi D.O. Catalunya al Millor Format en català, per votació popular. Aquest premi, que atorga el públic mitjançant un sistema de votacions a través d’internet i xarxes socials, ha estat escollit per 609 vots d’un total de 1.549. Es tracta d’una docusèrie, dirigida per David Figueroa i Oriol Burgada i produïda per TVMataró i La Xarxa que s’endinsa a les entranyes de l’hospital de Mataró i aborda històries d’eufòria i tristesa amb una gran sensibilitat.
El Premi a Millor Format de TV per a la Igualtat de Gènere va ser per "Et faran un home". El documental, produït per 3Cat i dirigit per Mireia Prats i Riera i Joan Torrents Puigvert, posa sobre la taula la violència institucional i la construcció forçada de la masculinitat. El jurat ha destacat el documental “com una eina que transforma i contribueix a construir una societat més justa i igualitària”.
Durant la gala també ses va anunciar el Premi al Showcase de Talent Emergent, un guardó organitzat amb el Festival Serializados i el canal EVA que premia una producció d’un director o directora emergent. Aquest any el guardó a estat per ‘Josemi Online Animado’ de Josemi online.
